Volano stracci ad Appiano Gentile, lite furiosa con Chivu: Lautaro nel mirino | Interviene la sicurezza

Ad Appiano Gentile è avvenuta una lite incredibile che ha visto protagonista il tecnico nerazzurro, Christian Chivu

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, in campionato, ha già perso ben due partite che hanno visto lo stesso copione. La prima è stata persa in casa contro l’Udinese. I nerazzurri erano passati in vantaggio con Dumfries e si sono fatti rimontare dal rigore trasformato da Davis e dal destro a giro di Atta.

La secondo partita persa è stata contro la Juventus. I bianconeri, anche loro in rimonta, sono riusciti a ribaltare il risultato segnando il gol del definitivo 4-3 al 96′ grazie al gran tiro di Adzic, ma con un errore incredibile di Sommer. Insomma, l’obiettivo di competere per la vittoria dello scudetto sembra essere già sfumato.

Sicuramente servirà parecchio lavoro da parte di Christian Chivu che dovrà rivitalizzare il morale di una squadra che non ha completamente espulso quanto accaduto nella passata stagione.

Intanto, a proposito del tecnico rumeno, è accaduta una lite proprio durante un allenamento ad Appiano Gentile. Il tecnico ha deciso di difendere il suo capitano Lautaro Martinez.

Inter, lite furiosa con Chivu: Lautaro Martinez nel mirino

Lite ad Appiano Gentile tra il tecnico nerazzurro, Christian Chivu, ed un tifoso reo di essersi accanito contro il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino aveva siglato un gol durante l’allenamento, quando un tifoso ha urlato: “Adesso fallo anche domenica”.

A questo punto l’ex tecnico del Parma ha sbottato e ha risposto: “Rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose”. Una risposta secca per un tifoso che è stato subito identificato. Ma questo dimostra come il clima attorno all’Inter non sia più quello delle stagioni precedenti.

Inter, gli obiettivi stagionali sono cambiati velocemente

Le due sconfitte in campionato hanno fatto cambiare velocemente gli obiettivi alla squadra nerazzurra. Per ammissione dello stesso presidente nerazzurro, Beppe Marotta, adesso si punta ad arrivare come minimo tra le prime quattro per evitare di non dover giocare la Champions League.

Il gruppo è logoro ed il mercato avrebbe dovuto dare una rinfrescata, ma così non è stato. Ora servirà munirsi di pazienza perché rischia di essere una stagione difficile con tanti giocatori che hanno chiuso da tempo il loro ciclo in nerazzurro.