Elkann ribalta la Juve, nuovo presidente in arrivo: Comolli cambia ruolo | Appuntamento fissato

Il patron della Juventus, John Elkann, potrebbe cambiare ancora una volta l’organigramma della società bianconera

La Juventus ha deciso di ripartire da un nuovo corso. La passata stagione, infatti, la squadra era passata sotto la gestione tecnica della coppia formata da Thiago Motta e Giuntoli. Il ds stesso si era impegnato in prima persona nella scelta del tecnico che, però, non ha atteso quanto si prevedeva ed è stato esonerato.

Al suo posto è stato chiamato Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League nell’ultima giornata. Il tecnico è stato riconfermato anche per questa stagione e la squadra sembra avere un passo differente, tanto da essere ancora imbattuta in questo campionato, avendo vinto anche lo scontro diretto contro l’Inter.

I bianconeri hanno intenzione di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria finale. Ambizioni che dalle parti della Continassa mancano da parecchi anni.

Intanto, il patron della società bianconera, John Elkann, ha deciso di cambiare ancora l’organigramma della società bianconera con Comolli che sarà in un’altra veste.

Juventus, Elkann cambia l’organigramma: Comolli cambia ruolo?

La Juventus potrebbe cambiare ancora organigramma. Il patron bianconero John Elkann ha deciso di nominare un nuovo presidente. Ancora non ci sono nomi, ma i tifosi cominciano a sognare il ritorno di una grande ex bandiera, come il capitano Alessandro Del Piero.

Ovviamente, potrebbero esserci degli altri cambiamenti, come quello che riguarda Comolli che potrebbe vestire la il ruolo di amministratore delegato. Insomma, l’intenzione è quella di avere una società forte che possa essere una base solida per quelli che dovranno essere i successi del futuro.

Juventus, migliorare la classifica per ambire alla vittoria

La Juventus ha come obiettivo della stagione quello di migliorare il quarto posto della passata stagione. I bianconeri vogliono provare a dare fastidio in vetta alla classifica per tallonare il Napoli e poter iniziare a creare una mentalità vincente che possa essere una base solida per il futuro.

Sicuramente bisognerà risolvere il problema del bilancio in rosso con cessioni anche dolorose. Ma sicuramente bisognerà fare degli interventi oculati per fare in modo di creare una squadra forte e un bilancio sostenibile.