Infortunio tremendo in Serie A: operazione chirurgica per il titolarissimo | Torna nel 2026

Il giocatore ha avuto un gravissimo infortunio che lo terrà fuori dal campo fino al 2026: necessaria l’operazione

Il campionato di Serie A è cominciato da poco, ma già ci sono state le prime sorprese ed i primi responsi. Il Napoli rappresenta il sicuro favorito per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. La squadra di Conte va con il pilota automatico e sta dimostrando di essere la rosa più solida specie dopo essere stata rinforzata sul mercato.

Attenzione anche al Milan che si vuole togliere grandi soddisfazioni e che, dopo il crollo all’esordio contro la Cremonese, è riuscita a riprendersi alla grande. La Juventus ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione e ha iniziato molto bene la sua stagione facendo tanti punti.

L’Inter, invece, rimane un grandissimo cantiere aperto. I nerazzurri non hanno eliminato le scorie della passata stagione e hanno già perso due partite in campionato.

Intanto, arriva la notizia di un infortunio molto grave per il centrocampista di Serie A. Il ragazzo dovrà stare fermo fino al 2026 dopo che ha subito l’intervento chirurgico.

Grave K.O. per il giocatore: lo rivedremo nel 2026

Dopo il grave infortunio muscolare che lo ha coinvolto, è arrivato l’annuncio. Il centrocampista della Cremonese, Collocolo, si è sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere il suo problema e dovrà stare fermo per tantissimo tempo.

Stando al comunicato della società lombarda, infatti, il ragazzo starà fermo per un periodo compreso tra i 75 e i 90 giorni. Dunque, la sua prima parte di stagione potrebbe essere già finita. Potremmo rivederlo solamente con il nuovo anno.

Cremonese, tifosi fermati per la prossima partita?

Intanto, l’Osservatorio Nazionale potrebbe decidere di vietare la prossima trasferta ai tifosi della Cremonese. Infatti, dopo gli scontri prima della partita contro il Parma, c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine e potrebbero aversi delle conseguenze.

Il prossimo turno, infatti, ci sarà la grandissima partita allo stadio San Siro contro l’Inter. Dopo la vittoria contro il Milan, i ragazzi di Nicola hanno intenzione di fare un’altra impresa. Ma molto probabilmente senza i loro tifosi al seguito e a sostenerli. Vedremo quale sarà la decisione finale delle autorità.