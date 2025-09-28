Scontri tra tifosi, interviene l’Osservatorio Nazionale: a rischio la partita contro l’Inter

Dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi, interviene l’Osservatorio Nazionale: a rischio la sfida contro l’Inter

Il campionato italiano è partita già da tre giornate e non sono mancate le prime sorprese ed i primi verdetti. Sicuramente la squadra favorita per la vittoria del titolo è il Napoli. La squadra azzurra, infatti, ha fatto un grande mercato e fino a questo momento ha vinto tutte le partita di campionato che ha giocato.

Occhio anche al Milan che dopo la sconfitta clamorosa contro la Cremonese all’esordio, ha marciato in maniera continua e si candida ad essere la priva rivale per Antonio Conte e proprio in questa giornata ci sarà lo scontro diretto. La Juventus sta facendo bene e si candida a migliorare il quarto posto della passata stagione.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, con un gruppo logoro sia per l’età sia per quanto riguarda quanto accaduto nel finale della passata stagione. Chivu ci dovrà mettere molto del suo.

Intanto, arriva la notizia che riguarda i tifosi di un club di Serie A. Dopo gli scontri che ci sono stati potrebbero saltare proprio la partita contro la squadra nerazzurra in campionato.

Inter, i tifosi dell’avversaria potrebbero saltare la partita dopo gli scontri

Nel pre-partita di Cremonese-Parma, ci sono stati degli scontri tra i tifosi che hanno dovuto richiamare l’intervento della polizia in modo da calmare le acque. Alcuni tifosi gialloblù sarebbero stati individuati e per loro ci potrebbe essere il Daspo.

Oltre a questo, per entrambe le tifoserie potrebbe esserci la trasferta vietata per la prossima partita. Se l’Osservatorio Nazionale dovesse decidere in tal senso, ecco che la Cremonese giocherà a San Siro contro l’Inter senza il supporto dei propri tifosi.

Inter, ci vuole una grandissima scossa per rimettere le cose a posto

L’Inter viene da due vittorie consecutive. Ma di fatto il clima non è tornato sereno. Infatti, la squadra avrebbe bisogno di una scossa che possa realmente creare delle prospettive migliori per la squadra.

In questo momento pensare di poter lottare per lo scudetto è impensabile. Due sconfitte nelle prime quattro giornate sono tante e la fragilità difensiva ancora non è stata risolta. Vedremo se la squadra troverà la sua quadra.