Addio Bastoni, effetto domino lampo: Marotta spalle al muro | Vola dall’ex Juve

Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter a giugno e andare a giocare da un ex giocatore juventino

L’Inter non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, è stata sconfitta già per ben due volte in campionato. In entrambi i casi, gli uomini di Christian Chivu, sono passati in vantaggio, facendosi rimontare. Sia l’Udinese che la Juventus sono riuscite a fare perdere punti preziosi.

A dimostrazione che la squadra nerazzurra non è affatto guarita da quanto accaduto la scorsa stagione e che molti giocatori tra i più attempati, hanno concluso il loro ciclo ad Appiano Gentile e non hanno più gli stimoli delle passate stagioni. Insomma, una situazione da gestire per il meglio e che dovrà essere utile a inserire i giovani che sono arrivati.

Sicuramente la squadra non è competitiva per poter arrivare alla vittoria dello scudetto in questa stagione, ma di certo si può costruire qualcosa di interessante per il futuro.

Intanto, la prossima estate, ci potrebbe essere il clamoroso addio di Alessandro Bastoni. Il giocatore nerazzurro potrebbe andare a giocare da un ex giocatore juventino.

Inter, Bastoni potrebbe partire: il giocatore va da un ex Juventus?

Alessandro Bastoni è uno dei pilastri della squadra nerazzurra e uno dei migliori dell’intera rosa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a tante big d’Europa e già il Manchester City aveva provato a portarlo alla corte di Pep Guardiola, ma il ragazzo ha sempre rifiutato.

Ora, però, le cose possono cambiare perchè l’Inter dovrà ricostruire e non sarà competitiva per il titolo per qualche anno. Per questo il ragazzo potrebbe decidere di partire. Secondo quanto riportato da Sportsboom.com, il difensore è seguito molto da vicino dal Chelsea di Enzo Maresca. I blues hanno come primo profilo nella lista Guehi a parametro zero. Ma se, come pare, dovesse andare al Liverpool, allora si punterebbe sull’italiano.

Inter, ora bisogna ricostruire per aprire un nuovo ciclo

La società nerazzurra, soprattutto in questi due anni, dovrà essere protagonista sul mercato, lasciando partire alcuni elementi della vecchia guardia e acquistando elementi giovani da inserire gradualmente e da rendere protagonisti in futuro per competere per la vittoria.

Ci vuole aria fresca, soprattutto dopo quanto accaduto nella passata stagione. Ci vorrà un gran lavoro per rifondare una rosa logora.