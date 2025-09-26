Il Milan brucia tutti, doppio colpo bianconero a gennaio: c’è stato un incontro ufficiale | Tare all’assalto

Il Milan punta sui due giocatori bianconeri in vista di gennaio: Tare parte all’assalto per rinforzare la rosa rossonera

Il Milan, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo ciclo. La società rossonera, infatti, è rimasta scottata dalla passata stagione in cui la squadra è rimasta fuori da qualunque competizione europea. Per questo si è deciso di puntare su due figure molto forti come Igli Tare e soprattutto Massimiliano Allegri che avranno molto lavoro da fare.

Il direttore sportivo albanese dovrà costruire, passo passo, una squadra che possa essere competitiva in campo. Mentre il tecnico livornese, dovrà necessariamente in primis ricreare un gruppo che, l’anno scorso, non lo è stato affatto e poi riuscire a creare una squadra che possa essere organizzata in campo.

Il mercato di giugno ha regalato già qualche rinforzo che si sta rivelando molto importante per la crescita collettiva, ma qualcosa potrebbe accadere anche durante il mercato di gennaio.

Intanto, a tal proposito, è già partito il lavoro di osservazione portato avanti da Tare. Il ds rossonero ha due obiettivi bianconeri segnati sul suo taccuino.

Milan, Tare osserva due bianconeri: ecco di chi si tratta

Il Milan, la scorsa giornata, è riuscito a battere in maniera bella e convincente una squadra molto tosta come l’Udinese. E nella squadra bianconera c’erano due giocatori osservati speciali. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, si tratta dei due difensori centrali Solet e Kristiansen.

Entrambi hanno iniziato alla grande la loro stagione e si stanno dimostrando giocatori molto validi. Tare, che già cercava per giugno, vuole acquistare un difensore centrale affidabile da regalare ad Allegri. E loro due sono segnati sul suo taccuino.

Milan, i rossoneri cambiati da Allegri

La squadra rossonera, dopo il clamoroso tonfo all’esordio contro la Cremonese, è riuscita ad alzare la testa in campionato. Una squadra che è riuscita ad uscire fuori con carattere, ma non solo.

Massimiliano Allegri, tanto criticato in passato per questo aspetto, è anche riuscito a dare un gioco molto fluido ai suoi giocatori che stanno riuscendo a metterlo in pratica. I rossoneri possono togliersi molte soddisfazioni in campo quest’anno.