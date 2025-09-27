Flop Inter da 25 milioni: la bocciatura di Chivu che fa rumore: tutto da rifare per Marotta

Il giocatore nerazzurro, in questo momento, non si sta rivelando all’altezza: rischio flop da 25 milioni di euro

Il mercato dell’Inter non si è rivelato all’altezza nè delle aspettative e nemmeno dei programmi della dirigenza alla vigilia. In primis, la squadra andava ampiamente svecchiata. Sono arrivati tanti giovani ad Appiano Gentile, ma la colonna vertebrale anziana della squadra è rimasta tutta in nerazzurro.

Non solo, ma Christian Chivu, al momento del suo arrivo, aveva fatto tre richieste in particolare alla società: un difensore giovane che era stato inquadrato in Leoni, un centrocampista di struttura e quantità ed un attaccante e fantasia che sapesse saltare l’uomo il cui profilo rispecchiava quello di Ademola Lookman.

Alla fine non solo non è arrivato nessuno di loro, ma addirittura sono arrivanti elementi in posizioni differenti, segno che Marotta e Ausilio nella difficoltà hanno cambiato all’ultimo radicalmente la loro strategia.

Intanto, a proposito di mercato nerazzurro, un giocatore non ha ancora convinto Chivu. Il ragazzo rischia di essere un flop per cui sono stati spesi 25 milioni di euro.

Inter, rischio flop da 25 milioni di euro per Marotta e Ausilio

L’Inter, come detto, è stata una delle grandi delusioni di questo mercato. La squadra non solo è incompleta, ma non ha avuto il ricambio che doveva avere specie dopo lo scorso finale di stagione. Sono arrivati sicuramente elementi giovani molto interessanti, con qualcuno di loro ancora da valutare.

Tra questi c’è sicuramente Diouf. Il centrocampista francese è arrivato dal Lens per 25 milioni di euro e ha visto il campo solamente per 11 minuti nella partita di esordio contro il Torino. Per Chivu non è ancora pronto, anche se il tecnico ha detto che il ragazzo avrà le sue chance di giocare nelle prossime partite, quando la sua integrazione con la squadra sarà migliore.

Inter, l’anno prossimo la vera rivoluzione

La prossima estate, tanti giocatori che hanno chiuso un ciclo in maglia nerazzurra. Elementi come Sommer, Darmian, Acerbi, de Vrij e Mkhitaryan lasceranno Appiano Gentile vista la loro scadenza di contratto.

Al loro posto sono stati già presi dei giovani, come detto, ma altri potrebbero fare al caso dei nerazzurri che dovrà rinnovarsi di tutto punto, soprattutto se anche qualche big dovesse partire.