Tremendo infortunio in difesa, rottura del legamento crociato: salta anche l’Inter | Esordio da incubo

Il giocatore si è infortunato nell’ultima partita e tornerà solamente nel 2026: esordio da incubo per lui.

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo l’esordio vincente e che aveva illuso tutti contro il Torino – con risultato finale di 5-0 – è stata sconfitta in rimonta nelle due sfide successive. Prima è stata l’Udinese a vincere per 2-1, poi la Juventus per 4-3.

I ragazzi di Christian Chivu sono anche riusciti poi a vincere all’esordio in Champions League, per 2-0, in casa dell’Ajax, ma anche la partita successiva di campionato contro il Sassuolo. L’obiettivo scudetto sembra essere oramai sfumato, con una squadra come il Napoli e un tecnico come Antonio Conte che si trovano già a sei lunghezze di distacco solo ad inizio stagione.

Sarà una stagione di ricostruzione, in cui integrare gli elementi giovani che poi, l’anno prossimo, dovranno essere protagonisti al posto di coloro che lasceranno la squadra nerazzurra.

Intanto, arriva la notizia di un infortunio molto grave accorso ad un difensore. Il giocatore potrebbe tornare solamente nel 2026 e salterebbe la sfida proprio contro l’Inter.

Inter, il giocatore è infortunato: salta la partita contro i nerazzurri

Nella partita di Coppa d’Inghilterra tra Liverpool e Southampton, c’è stato l’esordio in campo del difensore italiano Giovanni Leoni con la maglia dei Reds. Il classe 2006, fino al momento dell’uscita, era stato autore di una grandissima partita.

Ma un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella. La diagnosi, per il giovane, è di rottura del legamento crociato anteriore sinistro e per lui si prospetta un lungo stop. Dovrà tornare nel 2026, saltando la sfida di Champions League contro l’Inter.

Leoni, gran rimpianto di mercato per l’Inter

Nelle ultime sessioni di mercato, la squadra nerazzurra ha provato a fare importanti innesti in difesa. Prima era stato Bremer, poi prelevato dalla Juventus. L’anno scorso era stata la volta di Buongiorno.

Questa estate, invece, si era provato ad acquistare Leoni. La società non ha affondato il colpo ed il ragazzo è andato al Liverpool. L’impressione è che l’ex Parma sarà un grande rimpianto per la squadra nerazzurra come lo sono stati i due giocatori nominati in precedenza.