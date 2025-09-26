Allarme virus, rosa decimata: calciatori ricoverati d’urgenza | Derby annullato

Allarme virus per la squadra che è costretta al ricovero dei proprio giocatori: il derby è stato annullato

La Serie A è appena cominciata, ma ci sono state già le prime sorprese ed i primi responsi. Il Napoli rimane la squadra grande favorita per la vittoria finale e ha dimostrato, in questo inizio di stagione, di avere le carte in regola per potersi ripetere dopo l’anno scorso, soprattutto con un mercato faraonico fatto dalla società.

Il Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri e, fino ad ora, la scelta è stata vincente. Dopo l’inizio balbettante, con la sconfitta in casa contro la Cremonese, i rossoneri si sono ripresi alla grande e vogliono insidiare Conte nella lotta al titolo. La Juventus sta tornando ad essere competitiva. L’obiettivo è migliorare il quarto posto della passata stagione.

L’Inter, infine, è un cantiere aperto e ci vorrà tempo per Chivu. La squadra ha perso già due partite ed è praticamente fuori dalla lotta per la vittoria del campionato.

Intanto, arriva la notizia clamorosa. Il derby tra le due squadre è stato annullato a causa di un virus che ha colpito alcuni giocatori e che li ha costretti al ricovero d’urgenza.

Clamoroso, derby annullato a causa di un virus: giocatori ricoverati

Una notizia che ha del clamoroso e che ha fatto annullare il derby. In Eccellenza doveva andare in scena la partita tra Brindisi e Taranto. La squadra di casa è scesa regolarmente in campo, fino a quando, l’arbitro Fiorino, dopo aver atteso 45 minuti, ha deciso di annullare la partita.

Gli ospiti non si sono presentati a causa di un virus intestinale che avrebbe colpito quindici tra calciatori e membri dello staff. Il Brindisi rischia di vincere la partita per 3-0 a tavolino, mentre il Taranto potrebbe fare ricorso per cause di forza maggiore. Nel caso in cui il ricorso venisse accolto, allora la partita verrebbe ricalendarizzata.

Serie A, occhio alle possibili sorprese

In Serie A ci sono delle squadre ben salde nel loro ruolo di favorite in base a quelli che sono i loro obiettivi. Ma ce ne sono delle altre che potrebbero davvero essere delle sorprese in positivo. La Roma, ad esempio, che con il nuovo corso Gasperini, ha iniziato benissimo la stagione e vuole la Champions League.

Poi occhio anche al Como che ha una proprietà ambiziosa, un tecnico giovane e preparato ed una squadra verde e cdi tantissimo talento.