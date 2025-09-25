Emergenza Lazio, Sarri corre ai ripari: il rinforzo è già a Formello | Cambia la lista di Serie A

Maurizio Sarri corre ai ripari e prova a migliorare la situazione che si è creata in casa Lazio dopo gli ultimi risultati

La situazione della Lazio è davvero molto delicata. La squadra biancoceleste non ha vissuto un finale di stagione ed una successiva estate semplice. Infatti, dopo la prima parte di campionato in cui era andata benissimo, la squadra non è riuscita a replicare ed è rimasta addirittura fuori dalle competizioni europee.

Inoltre, il mercato in entrata è stato completamente bloccato a causa del mancato rispetto di quelli che sono i parametri dell’indice di liquidità. Il presidente Lotito aveva pensato di affidare la guida tecnica ad un allenatore esperto come Maurizio Sarri, ma tutto quello che è accaduto non è stato superato dalla squadra.

Infatti, nelle prime quattro giornate di campionato è arrivata solamente una vittoria contro il Verona. Una squadra che sembra non riuscire a sbloccarsi e che non ha dimostrato di valere le qualità che ha.

Inoltre, adesso ci si trova in una situazione di totale emergenza in vista della prossima partita. Addirittura, questo, potrebbe portare a ripescare un giocatore fuori dalla lista.

Lazio, Sarri corre ai ripari: ripescato un giocatore fuori lista?

La Lazio si trova in completa emergenza in vista della prossima partita. Infatti, tra squalifiche ed infortunati, l’unico centrocampista a disposizione di Maurizio Sarri sarà Danilo Cataldi. Insieme a lui potrebbe essere avanzato Mario Gila, ma serve anche altro.

Infatti, potrebbero essere chiamati dei Primavera oppure essere ripescato Basic che non era stato inserito nella lista per la Serie A. Il giocatore aveva rifiutato il trasferimento in estate e ora potrebbe nuovamente ritornare utile alla causa.

Lazio, a gennaio bisogna correre ai ripari

La Lazio, per quanto riguarda il mercato di gennaio, dovrà correre necessariamente ai ripari. La squadra biancoceleste, infatti, dovrà assolutamente inserire forze fresche per rinvigorire una rosa che mentalmente sembra completamente bloccata.

In inverno si potrà intervenire esclusivamente a saldo zero. Per cui occhio alle possibili porte girevoli, dopo un’estate in completa apnea. Insomma, arriva il momento della verità anche per il presidente Claudio Lotito che dovrà fare delle scelte nette su alcuni giocatori.