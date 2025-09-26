Retroscena Calhanoglu, la verità sull’incontro Inter e Galatasaray: ecco perchè è saltato tutto

Ecco un retroscena che riguarda il mancato passaggio di Hakan Calhanoglu al Galatasaray questa estate

Il mercato dell’Inter di questa estate è stato molto deludente. La società nerazzurra aveva in primis l’esigenza di dare avvio ad una fase di profondo ricambio generazione. Da dopo la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella, tantissimi giocatori hanno concluso il loro ciclo con la maglia nerazzurra e c’era bisogno di aria fresca.

La dirigenza, però, non ha portato avanti questa idea iniziale e ha mantenuto lo stesso gruppo delle passate due stagioni. Oltre a questo, Christian Chivu aveva chiesto tre giocatori in particolari. Un difensore centrale giovane, ovvero Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e quantità, ovvero Konè, ed un attaccante che sapesse saltare l’uomo, ovvero Lookman.

Non è arrivato nessuno dei tre e non sono arrivati nemmeno giocatori che avessero le stesse caratteristiche. Non solo, ma la dirigenza ha completamente stravolto tutto quello che aveva pianificato.

Intanto, arriva un retroscena molto interessante che riguarda l’estate di Hakan Calhanoglu. Il giocatore sarebbe potuto andare a giocare al Galatasaray, ma questo non è accaduto.

Calhanoglu, ecco il retroscena del mancato passaggio al Galatasaray

L’estate di Hakan Calhanoglu è stata parecchio tormentata. Il centrocampista turco, infatti, è stato al centro dell’interesse di mercato del Galatasaray. Il giocatore sarebbe voluto approdare alla squadra turca, ma alla fine l’affare non si è concluso e il motivo lo ha spiegato Fabrizio Romano.

Infatti, i due club non sono riusciti a trovare la quadra per quanto riguarda l’accordo economico. Il giocatore si aspettava che l’affare potesse andare a buon fine, ma così non è stato. A quel punto ha deciso di prendere la palla al balzo, mettere le cose a posto con lo spogliatoio e mettersi a disposizione della squadra.

Calhanoglu-Galtasaray, potrebbe non essere finita

Stando alle voci che giungono dalla Turchia, l’interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu non si sarebbe esaurito. Anzi. La prossima estate il club potrebbe tornare alla carica. Questa estate, il club turco aveva offerto 7 milioni di euro per lui.

L’Inter ne chiedeva 30. Ma la prossima estate, le due società potrebbero trovare una via di mezzo che potrebbe accontentare tutti.