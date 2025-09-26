L’Inter cede Dimarco, plusvalenza Oaktree: c’è il via libera di Chivu | Futuro in Premier

L’Inter potrebbe decidere di cedere Dimarco: una squadra di Premier League punta sull’esterno nerazzurro

La stagione dell’Inter è iniziata con alti e bassi. La squadra nerazzurra aveva esordito alla grande in campionato riuscendo a battere per 5-0 il Torino in casa. Poi, due sconfitte inaspettate per come sono arrivate. La prima contro l’Udinese per 2-1 in rimonta e la seconda, sempre in rimonta, contro la Juventus stavolta per 4-3.

I nerazzurri hanno anche esordito bene in Champions League battendo 2-0 l’Ajax e poi sono riusciti a vincere in casa contro il Sassuolo. Insomma, si poteva fare meglio soprattutto visto che bisogna vendicare la scorsa stagione. Ma i problemi conosciuti permangono ancora e dovrà essere bravo Chivu a risolverli.

Ci sono giocatori che, dopo la seconda stella, hanno chiuso il loro periodo nerazzurro, ma si trovano ancora in rosa. Insomma, ci sarà da ricostruire in queste due stagioni.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero cedere a sorpresa Federico Dimarco. Il giocatore è cercato da una squadra di Premier League e Chivu non farebbe le barricate per tenerlo.

Inter, Dimarco potrebbe partire: cercato in Premier League

Federico Dimarco potrebbe lasciare l’Inter. Questo è quanto riportato da Il Napolista. Il terzino sinistro nerazzurro è in una fase di calo fisico e la scadenza del suo contratto nel 2027, oltre al suo ingaggio da 4 milioni di euro, potrebbero far propendere per una cessione.

Il giocatore piace molto in Premier League, dove il Manchester United starebbe pensando di fare un’offerta per lui. Amorim lo ritiene perfetto per il suo 3-4-3 e chissà che non possa essere lui l’ennesimo giocatore italiano ad andare a giocare nel campionato inglese. Vedremo cosa succederà in questo senso.

Dimarco, calo incredibile nell’ultima stagione

Il calo fisico e mentale di Federico Dimarco nell’ultima stagione è stato impressionate. L’esterno nerazzurro che aveva fatto strabuzzare gli occhi nell’anno del ventesimo scudetto, l’anno scorso ha faticato e non poco.

Inzaghi gli ha fatto giocare novanta minuti solamente in cinque occasioni. Troppo poco per un giocatore ritenuto importante. Anche mentalmente sembra aver staccato un po’ la spina, dopo i gravissimi errori in finale di Champions League, ma non solo. Adesso bisognerà capire cosa fare con lui vista l’imminente scadenza di contratto.