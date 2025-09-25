Addio Mkhitaryan, l’Inter svolta a centrocampo: Chivu ha già scelto l’erede

Mkhitaryan lascerà l’Inter in estate e i nerazzurri avrebbero già scelto chi sarà il suo erede a centrocampo

Il mercato estivo dell’Inter non è stato all’altezza di quanto era stato programmato. La società nerazzurra, infatti, aveva in primis l’obiettivo di ringiovanire la rosa che, in questo momento, è la più ‘anziana’ di tutta la Serie A. Sono stati acquistati sicuramente degli elementi giovani, ma nei fatti non è cambiato molto.

Questo perchè la dirigenza ha deciso di continuare ancora con un gruppo di giocatori che fisicamente e mentalmente ha già dato tutto quello che poteva ed ha chiuso già dalla vittoria del ventesimo scudetto il suo ciclo in maglia nerazzurra. Non solo, ma gli obiettivi Leoni e Lookman non sono mai arrivati e nemmeno giocatori con le loro caratteristiche.

Per questo il compito di Christian Chivu non sarà affatto semplice e bisognerà dare tempo ad un allenatore che ha iniziato da poco il suo percorso da tecnico e che andrà protetto soprattutto nei momenti complicati.

Intanto, a proposito di ricambio, un giocatore che saluterà i nerazzurri sarà sicuramente Mkhitaryan. I nerazzurri hanno già scelto chi sarà il sostituto dell’armeno per le prossime stagioni.

Inter, Mkhitaryan via in estate: ecco chi lo sostituirà

Mkhitaryan saluterà la squadra nerazzurra in estate. L’armeno farà molto probabilmente il suo ultimo anno da calciatore e il suo contratto andrà a scadenza nel 2026. Per questo i nerazzurri dovranno cercare il suo sostituto e il nome preferito è già in casa.

Si tratta di Petar Sucic, che nelle prime uscite con l’Inter ha fatto quasi sempre delle grandi prestazioni in campo e ha dimostrato di saper reggere la pressione. In viale della Liberazione puntano su questa stagione di apprendistato, per poi lanciarlo come una certezza l’anno prossimo.

Inter, in estate ci sarà un forte ricambio generazionale

In estate, in maglia nerazzurra, sono arrivati giocatori giovani che dovranno fare un anno di apprendistato per poter essere delle certezze l’anno prossimo. Luis Henrique, Bonny, Pio Esposito, Sucic e Diouf quest’anno dovranno capire il contesto in cui si trovano per poi essere dei pilastri nella prossima stagione.

Infatti, dall’Inter, andranno via giocatori importanti come Sommer, Darmian, Acerbi, de Vrij, Mkhitaryan che dovranno essere sostituiti dai sopra menzionati.