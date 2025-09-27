Fiorentina senza pace, scatta lo sciopero dei tifosi: derby disertato | Comunicazione ufficiale

I tifosi della Fiorentina hanno deciso di disertare il derby per un motivo in particolare: c’è la decisione ufficiale

La Fiorentina, in questa stagione, non è partita affatto bene. La squadra Viola pensava di poter lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma così non è stato e dalle parti di Firenze, in questo momento, tira veramente una brutta aria visti i soli quattro punti ottenuti in quattro partite.

Stefano Pioli non è riuscito a trovare una quadra a livello tattico e la squadra si è scoperta fragile, nonostante la presenza di giocatori esperti che sanno come gestire certi momenti sia in campo che fuori. La società e i tifosi non possono essere soddisfatti di quanto visto fino ad ora e bisognerà trovare urgentemente una soluzione.

L’anno scorso Palladino, ad un certo punto, era riuscito a mettere una pezza nel momento più complicato per la squadra, adesso lo stesso dovrà fare Stefano Pioli.

Intanto, per il derby, arriva la protesta dei tifosi della Viola per un motivo in particolare. I tifosi lo hanno anche comunicato ufficialmente mostrando le motivazioni che li hanno spinti.

Fiorentina, i tifosi disertano il derby contro il Pisa: i motivi

Decisione forte presa dalla Curva Fiesole e che riguarda la prossima partita di campionato in cui i Viola saranno impegnati nel derby contro il Pisa. Infatti, a causa del caro biglietti che riguarda il settore ospiti – con costo di 49 euro a ticket – il tifo organizzato non sarà presente.

La stessa Curva Fiesole ha deciso di annunciare la sua assenza attraverso un comunicato ufficiale. Una decisione forte sicuramente e che ha le sue ragioni. Sicuramente una notizia che non ci voleva per la squadra visto il momento, l’importanza della partita e anche l’attesa che questa sfida si porta dietro da tanti anni.

Fiorentina, voci di esonero per Stefano Pioli

Stefano Pioli è stato chiamato sulla panchina della Fiorentina dopo tanti anni, visto l’addio a sorpresa di Raffaele Palladino che ha rotto con la società questa estate.

Le cose per il tecnico non stanno andando per niente bene fino a questo momento e si parla già della possibilità esonero se le cose non dovessero migliorare di qui a breve. Il primo profilo che si fa per la squadra Viola è quello di Daniele De Rossi.