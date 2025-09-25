Arabia, “c’è chi dice no”: salta l’addio all’Inter, non basta lo stipendio triplicato | Marotta gongola

Decisione oramai presa, non lascerà l’Inter: rifiutata una grandissima offerta economica dall’Arabia Saudita

L’Inter, questa estate, non è stata capace di fare il mercato che doveva. La società nerazzurra, infatti, aveva in mente ben altri obiettivi rispetto a quelli che alla fine sono arrivati. Non solo, ma la fase di programmazione che c’era stata nei mesi precedenti, praticamente non è servita a molto visto che si è deciso addirittura di cambiare strategia.

Prima si era deciso di puntare su un difensore giovane, che era stato identificato in Leoni, in un centrocampista di quantità e struttura fisica e un attaccante di fantasia e dribbling come Ademola Lookman. Non sono arrivati loro e non sono stati acquistati nemmeno elementi che avrebbero dovuto avere le stesse caratteristiche.

Insomma, il tanto decantato ricambio generazionale non c’è stato e la squadra, per il terzo anno consecutivo, è praticamente la stessa. A parte Akanji, unica novità nel suo undici titolare.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un’offerta rifiutata da parte di un nerazzurro. Sarebbe potuto andare in Arabia Saudita, triplicando quello che è il suo attuale ingaggio.

Inter, no all’Arabia: rimarrà ancora in nerazzurro

Tanto rumore per nulla. Alla fine il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha deciso di rimanere ancora in nerazzurro, almeno fino al 2027, data in cui scadrà il suo contratto con il club di viale della Liberazione.

Al dirigente interista è arrivata una grande offerta dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi che gli aveva offerto una cifra di 10 milioni di euro in tre anni. Ma alla fine la decisione è stata quella di continuare a Milano. Una notizia che divide i tifosi nerazzurri, tanti dei quali non hanno mai apprezzato fino in fondo il lavoro del dirigente nei suoi anni in nerazzurro.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

La prossima estate sarà un crocevia molto importante per la squadra nerazzurra che vedrà in molti giocatori della vecchia guardia scadere il loro contratto. Per questo, ci dovrà essere una grande rivoluzione nella rosa.

Da qui si capirà se effettivamente la competitività verrà ad essere ancora garantita o se ci sarà un passo indietro rispetto alle ambizioni. Già, questa stagione, sarà un annata di transizione che servirà soprattutto per fare in modo che i giovani acquistati si integrino nel migliore dei modi, sempre facendo in modo di qualificarsi alla prossima Champions League.