Violenza in tribuna, aggredito famoso influencer: la vittoria non ha placato i tifosi | La ricostruzione dei fatti

Il famoso influencer è stato aggredito in tribuna mentre si giocava la partita: ecco come sono andate le cose

Il Manchester United, dal dopo Sir Alex Ferguson in poi, non sta vivendo la sua migliore epoca storica. Il club inglese, infatti, non è riuscito a trovare una guida che possa riuscire a far uscire dal pantano la squadra come è successo nelle ultime stagioni. Non solo, in sede di mercato, sono stati commessi tantissimi errori.

Sono stati acquistati tantissimi giocatori di sicuro talento, ma pagati in maniera eccessiva e che, per la pressione e per la mancanza di una guida societaria all’altezza e, quindi, di una rete di protezione, non sono riusciti a dimostrare il loro meglio ad Old Trafford. Anzi, tanti di loro si sono spesso riscattati in altre squadre riuscendo anche a vincere trofei.

Una situazione che, come detto, parte dai vertici societari che non si stanno dimostrando in grado di poter gestire un grande club storico come il Manchester United.

Intanto, arriva la notizia di un noto influencer tifoso proprio dei Red Devils che, durante l’ultima partita, sarebbe stato aggredito da un tifosi presente allo stadio. Ecco cosa è successo.

Manchester United, follia Old Trafford: tifoso influencer aggredito

Molti di voi avranno notato, scrollando i reel delle varie piattaforme social, i video di un tifoso del Manchester United chiamato The Real Strand. L’influencer, ridendo un po’ della situazione della sua squadra del cuore, ha deciso di lanciare una scommessa e di non tagliare più i suoi capelli fino a quando i Red Devils non riescano a vincere cinque partite di fila in tutte le competizioni.

Fino ad ora non è mai riuscito a fare questo. Nel week-end, l’influencer era presente ad Old Trafford per vedere la vittoria dello United contro il Chelsea, ma dalla tribuna, un tifoso, si è scagliato con rabbia contro di lui tirandogli i capelli e aggredendolo verbalmente.

Manchester United, ecco l’obiettivo stagionale

Per il Manchester United, quest’anno, poter anche solo pensare di vincere la Premier League è sicuramente una cosa impossibile. La squadra, semmai, deve pensare a come fare per ritornare nuovamente in Champions League in pianta stabile.

Ma si sa che il campionato inglese ha una competitività molto elevata e che non sarà semplice. Per questo servirà davvero una svolta nel breve periodo.