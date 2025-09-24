De Zerbi lascia la Francia, volo prenotato per Roma | C’è l’annuncio ufficiale

Roberto De Zerbi ha preso una decisione che farà discutere: volo prenotato per Roma, ora è ufficiale

Roberto De Zerbi è sicuramente uno degli allenatori che si sta consolidando maggiormente in tutta Europa. Un allenatore che da sempre fa discutere per il suo modo di mandare in campo la squadra, ma che sicuramente ha fatto cose importanti sia in Italia che all’estero. In Serie A si ricorda il Sassuolo che è riuscito a valorizzare tanti giovani talenti che hanno fatto strada negli anni.

All’estero poi era stata la volta dell’esperienza allo Shakthar Donetsk che purtroppo si è conclusa in maniera anticipata a causa dell’inizio della guerra. Uno step in più, poi, è stato fatto in Premier League dove con il Brighton è stata raggiunta una storica Europa League e grazie alla cessione dei giocatori valorizzati, il club ha incassato anche tantissimi soldi.

Infine, adesso, la nuova avventura all’Olympique Marsiglia dove il club è ritornato nuovamente a giocare la Champions League e si attesta ad essere il primo rivale del Paris Saint-Germain.

Intanto, lo stesso tecnico, ha preso una decisione importante per la sua squadra. Addio alla Francia e prossima destinazione che sarà Roma. E’ tutto ufficiale.

De Zerbi, decisione presa: prossima destinazione Roma

Alla fine De Zerbi ha deciso di rifarlo di nuovo. L’allenatore del Marsiglia, infatti, dopo il successo avuto nella passata stagione in cui la squadra è riuscita ad arrivare in Champions League dopo tanti anni, ha deciso di riportare la squadra in ritiro a Roma.

L’anno scorso era successo lo stesso e la decisione aveva portato a non poche polemiche. Ma alla fine ha avuto ragione lui e la società ha deciso di assecondare questa sua volontà. Che possa riportare davvero ancora fortuna al tecnico italiano?

Marsiglia, inizio di stagione altalenante

Il Marsiglia, in questa stagione, ha avuto un inizio di campionato con risultati altalenanti. Infatti, la squadra francese, è riuscita ad ottenere solo sei punti nelle prime quattro giornate ed è stata sconfitta anche all’esordio in Champions League contro il Real Madrid.

Poi, la vittoria contro il Paris Saint-Germain che ha generato tantissimo entusiasmo e che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la squadra del tecnico italiano.