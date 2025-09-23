Tragedia Usain Bolt, gravissimo problema di salute: non riesce a salire le scale | Ha confessato tutto

Arrivano le parole di Usain Bolt in merito al suo stato di salute dopo una carriera gloriosa e fatta di successi

Usain Bolt è stato sicuramente uno dei più grandi sportivi della storia. Il corridore giamaicano, infatti, è riuscito a scrivere pagine indelebili dell’atletica leggera demolendo record su record e lasciando le briciole agli avversari che, molto spesso, correvano solamente per il secondo posto in pista.

A otto anni dal suo ritiro, sono ancora suoi i record del mondo per quanto riguarda i cento metri, i duecento metri e la quattro per cento. Insomma, un fuoriclasse che non verrà mai dimenticato sia dagli appassionati che dalla gente comune che ha imparato a seguire l’atletica anche grazie alle sue imprese sportive.

Oggi è impegnato soprattutto a seguire alcuni giovani per quanto riguarda la corsa e l’atletica leggera in generale. Bolt è sicuramente un punto di riferimento per chi si affaccia a questo sport.

Intanto, arrivano parole allarmanti dallo stesso atleta giamaicano che ha parlato del suo stato di salute dopo che si è ritirato definitivamente dalle gare su pista.

Bolt, parole preoccupanti: la confessione del giamaicano

Usain Bolt, come detto, si è ritirato definitivamente dalle gare da ben otto anni. E da allora non scende più in pista. La rottura del tendine d’Achille è stato un punto di non ritorno. E a tal proposito, il fuoriclasse giamaicano, ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti sulla sua salute.

Ecco le sue parole: “Quando salgo le scale mi manca il fiato. Credo che dovrò fare qualche giro solo per riprendere a respirare bene”. Insomma, una condizione fisica ben lontana da quella che abbiamo visto nel corso di tutta la sua carriera.

Bolt, ecco la sua nuova routine quotidiana

Bolt, inoltre, ha cambiato le sue abitudini dal ritiro e quella che è la sua routine quotidiana. Ecco cos’ha detto l’ex atleta: “Mi alleno principalmente in palestra, non sono un fan, ma ora che non corro da un po’ penso che dovrò ricominciare”.

Insomma, una quotidianità tutta da reimpostare per un ex atleta che ha vinto tutto e che adesso sente il peso della fatica e degli sforzi fisici fatti.