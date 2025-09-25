Cataclisma Leclerc, volo dirottato dopo Baku: atterraggio d’emergenza | Corsa contro il tempo

Una disavventura incredibile quella che ha colpito il pilota della Ferrari, Charles Leclerc che è dovuto atterrare subito

Il Mondiale di Formula 1 ha oramai preso la sua piega precisa. Infatti, per quanto riguarda la vittoria del titolo finale, sarà una questione a tre piloti e due scuderie. In prima posizione troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull.

Le due Ferrari, invece, sono la vera e propria delusione della stagione. Infatti, le due Rosse, non sono mai riuscite ad essere competitive in pista se non per rarissimi momenti, ma che non si sono concretizzati con una vittoria finale. Un vero peccato visto che la scuderia, quest’anno, aveva due piloti di primissimo ordine.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte fatto le loro dimostranze sia in pubblico, davanti alle telecamere, sia in privato, all’interno del paddock.

Intanto, arriva la notizia che riguarda proprio il pilota monegasco ed una disavventura incredibile che gli è capitata di recente. Ha dovuto fare un atterraggio di emergenza.

Leclerc, che disavventura! Atterraggio d’emergenza per lui

Una disavventura incredibile che ha riguardato il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, dopo Baku, era tornato a Monaco per fare un breve briefing con la scuderia in vista delle prossime gare e per provare a riscattare il nono posto dello scorso Gran Premio.

Dopodichè ci sarebbe dovuto essere il ritorno in Italia con un jet privato e in compagnia dell’ex compagno di squadra, Carlos Sainz che vive anche lui nel Principato. Ma a causa del maltempo che ha colpito il nord Italia, i due piloti sono stati costretti ad un atterraggio d’emergenza a Genova, per poi trovare il modo di raggiungere la loro destinazione solo successivamente.

Ferrari, tanti miglioramenti da fare per riuscire a competere

La Ferrari, in questa stagione, ha deluso parecchio e l’impressione è che siano necessari ancora tantissimi miglioramenti per poter ritornare a competere in gara contro le scuderie rivali.

I miglioramenti dovranno riguardare sia l’ambito ingegneristico che quello strategico. Altrimenti, i piloti, come si vocifera già, potrebbero seriamente pensare di cambiare aria.