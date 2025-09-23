Juve beffata, il bomber ha firmato con i nerazzurri: è già un rimpianto per Tudor

Arriva il retroscena di mercato sulla Juventus e sul bomber che ha deciso di firmare per la squadra nerazzurra.

La Juventus, dopo l’anno scorso in cui è arrivato all’ultima giornata in Champions League, ha deciso di ripartire dalle sue certezze. In primis da Igor Tudor che ha fatto molto bene, è riuscito a far ottenere risultati alla squadra bianconera e a stabilire un grande feeling con la dirigenza ed i calciatori della rosa.

Questo inizio di campionato è stato esaltante per la squadra bianconera che ha totalizzato tre vittorie – di cui una nel big match contro l’Inter – ed un pareggio nell’ultimo turno contro il Verona. Anche in Champions League c’è stato l’ottimo pareggio in casa contro il Borussia Dortmund per 4-4 in rimonta.

Insomma, ci sono tantissime cose positive fino a questo momento, ma sicuramente bisognerà lavorare molto per riuscire ad avere continuità sul lungo periodo.

Intanto, arriva il retroscena di calciomercato che riguarda i bianconeri. La società aveva puntato un attaccante quest’estate che, però, poi, ha deciso di firmare per i nerazzurri.

Juventus, retroscena di mercato: beffa nerazzurra per l’attaccante

Spunta il retroscena di mercato riportato dal quotidiano Tuttosport e che riguarda l’attaccante del momento, Nikola Krstovic. Il giocatore montenegrino, infatti, sta segnando a ripetizione con l’Atalanta, ma il suo destino, quest’estate, sarebbe potuto essere differente.

Infatti, la Juventus, aveva pensato a lui per sostituire l’infortunato Milik, ma la trattativa con il Lecce non è andata in porto a causa dell’irruzione dei nerazzurri che hanno deciso di pagare la cifra richiesta dalla società pugliese e così il trasferimento si è concretizzato definitivamente.

Juventus, tanta abbondanza in attacco

Alla fine, alla Juventus, non è andata affatto male per quanto riguarda le entrate nel reparto offensivo. Infatti, alla Continassa, sono arrivati elementi come Jonathan David, Openda, Zhegrova e sono rimasti anche giocatori come Yildiz, Vlahovic e Conceicao.

Insomma, Tudor ha il miglior reparto offensivo della Serie A e ha solo l’imbarazzo della scelta per chi impiegare di settimana in settimana. Ora bisognerà ottenere risultati per migliorare la classifica della passata stagione per ritornare a lottare per traguardi molto importanti come fatto in passato.