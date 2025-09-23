Putiferio Marotta, l’Inter abbandona Milano: comunicazione ufficiale | Tifosi sconvolti

Arrivano parole importantissime da parte del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, sulla questione stadio

La stagione dell’Inter sta avendo dei grandi alti e bassi. La squadra nerazzurra non è ancora guarita dall’epilogo della passata stagione e, per quanto riguarda il mercato, non è stata per niente rinnovata come si sarebbe dovuto. Un compito difficile spetta a Chivu che dovrà mettere insieme una squadra senza i giocatori con le caratteristiche richieste.

All’esordio, i nerazzurri, sono riusciti a battere in maniera convincente per 5-0 il Torino, per poi perdere per due volte prima contro l‘Udinese per 2-1, poi contro la Juventus per 4-3. Infine, due vittorie consecutive contro l’Ajax in Champions League per 2-0 e contro il Sassuolo in campionato per 2-1.

I nerazzurri dovranno correggere ancora molte cose, come il cinismo in fase offensiva, ma anche la tenuta difensiva visto che in campionato solo una volta la rete è stata mantenuta inviolata.

Intanto, arrivano parole di Marotta che fanno sicuramente discutere e spostano la discussione per quanto riguarda la situazione stadio. L’Inter potrebbe andare via da Milano.

Marotta, parole dure sullo stadio: arriva la comunicazione ufficiale

Prima della partita contro il Sassuolo, sono arrivate le parole importantissime del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, che hanno riguardato la spinosa situazione inerente al nuovo stadio di San Siro. La giunta si riunirà per capire se le due società potranno abbattere la struttura per costruire un impianto nuovo, ma le sensazioni sono negative.

A tal proposito, lo stesso Marotta ha detto la sua: “Sono un po’ preoccupato sia come presidente dell’Inter che come uomo di calcio. La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale nello scenario europeo e mondiale. Dobbiamo assolutamente risolvere il problema. La priorità per adesso è rimanere a Milano, ma se così non fosse dovremo pensare ad una soluzione alternativa e dovremo trovarla a malincuore fuori dal comune di Milano”.

Nuovo San Siro, tanto tempo perso

La costruzione di un nuovo stadio per Inter e Milan è diventata di primissimo ordine, ma la situazione in questo momento sembra bloccata. Sembra quasi che si sia perso tempo in merito al dibattito che riguarda l’abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo impianto.

Si era pensato già prima di andare in altri luoghi, con il comune limitrofo di Rozzano pronto ad accogliere un nuovo stadio. Vedremo come andrà questa vicenda.