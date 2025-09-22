Clamoroso Sinner, c’è l’addio storico: “Incredibilmente orgoglioso” | Il presidente conferma tutto

Jannik Sinner dice addio, il presidente ha dato la conferma definitiva: “Incredibilmente orgoglioso”

Il momento di Jannik Sinner non è positivo per quanto riguarda i risultati sul campo. Infatti, il tennista italiano, dal ritorno dalla squalifica per il caso Clostebol, ha giocato ben cinque finali, riuscendone a vincere solamente una a Wimbledon. Di contro, ha rialzato la china il suo amico e rivale, Carlos Alacaraz.

Lo spagnolo ha giocato lo stesso numero di finali dell’altoatesino, ma ha vinto per quattro volte agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati ed infine allo US Open. Un filotto che, tra le altre cose, gli ha anche permesso di superare nella classifica ATP lo stesso Sinner dopo sessantacinque settimane.

Insomma, due momenti sicuramente opposti. Ma i sorpassi e controsorpassi in classifica continueranno ad esserci in futuro perchè si tratta di due tennisti che faranno la storia per i prossimi dieci anni.

Intanto, arriva la decisione del collaboratore di Jannik Sinner. Il presidente ha confermato il suo addio e anche lui ha rilasciato parole inequivocabili attraverso i suoi canali social.

Sinner, il collaboratore lascia: “Sono incredibilmente orgoglioso”

L’allenatore di Jannik Sinner, Vagnozzi, come era stato anticipato tempo fa da Il Resto del Carlino, ha preso una decisione importante ovvero quella di lasciare il Circolo di Tennis Maggioni. Si tratta di un polo per tutti i giovani tennisti italiani per poter spiccare. Lo stesso Vagnozzi ha deciso di dare l’addio attraverso un post social.

Ecco le sue parole: “Purtroppo, con i miei impegni professionali sempre più fitti e intensi, non riesco più a garantire la qualità e l’attenzione che questo progetto richiede. Sono incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo costruito in questi anni con il presidente Afro Zoboletti”.

Sinner, sei mesi per riprendersi la vetta in classifica

Jannik Sinner, adesso, sta lavorando per trovare la migliore condizione fisica e mentale in vista dei prossimi impegni. Il tennista italiano, infatti, ha intenzione di riprendersi la vetta perduta e vuole farlo entro i prossimi sei mesi.

Qualcosa, probabilmente, verrà anche cambiato per quanto riguarda i metodi di allenamento e lo stile di gioco. Vedremo nei prossimi mesi se questo porterà a dei risultati nel breve periodo.