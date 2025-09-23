De Rossi torna in panchina, c’è stato il contatto con il presidente: ribaltone lampo in Serie A

Daniele De Rossi potrebbe ritornare subito su una panchina di Serie A: ci sarebbero stati già i primi contatti

Daniele De Rossi è stato un grandissimo giocatore che ha dedicato la sua carriera alla maglia della Roma e a quella della Nazionale italiana. Un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia giallorossa e della storia degli azzurri con cui è riuscito anche a vincere il Mondiale nell’oramai lontano 2006.

Dopo il ritiro, l’ex centrocampista, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. La sua prima esperienza non è andata molto bene sulla panchina della SPAL in cui non è stato accontentato dalla società in merito ai giocatori con le caratteristiche richieste. Poi è stata la volta della sua Roma.

Qui, a causa di dissapori con la dirigenza giallorossa, è arrivato l’esonero dopo appena quattro turni della passata stagione e dopo che, in quella prima, aveva fatto davvero molto bene.

Ora per lui potrebbe esserci una nuova possibilità. De Rossi avrebbe già avuto contatti con un club di Serie A che potrebbe cambiare subito allenatore in queste settimane.

De Rossi, ritorno in panchina? Contatti con un club di Serie A

Secondo quanto riportato dalla giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, l’ex capitano romanista sarebbe potuto essere il tecnico del Torino prima dell’ingaggio di Baroni. Ora, questa opzione, potrebbe ritornare di moda se i risultati dovessero continuare ad essere negativi.

Torino-Baroni, tanti interrogativi ancora da sciogliere

Il nuovo corso del Torino targato Baroni non ha ancora convinto. I soli quattro punti in classifica a dispetto di una squadra costruita per dover migliorare la classifica della passata stagione, non fanno ben sperare al momento.

Una squadra, quella granata, che ha ancora tanti equivoci tattici e che riesce a tirare pochissimo in porta. Una situazione da risolvere al più presto perchè fare punti in questa fase diventa importante anche per preservare la panchina in vista delle prossime giornate.