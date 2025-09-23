Panchine bollenti in Serie A, incubo retrocessione e doppio esonero lampo | Tifosi in contestazione

Potrebbero esserci subito due esoneri in Serie A dopo i risultati non proprio soddisfacenti delle prime giornate

La Serie A è iniziata da quattro giornate e già si può fare un primo bilancio. La squadra sicuramente favorita e che sembra più attrezzata per la vittoria finale è sicuramente il Napoli, che ha dimostrato di avere delle grandi alternative in rosa, ma anche una grande solidità che la porta ad essere più autoritaria tra tutte.

Poi, occhio al Milan che con la nuova guida Allegri sta proponendo un gioco sicuramente solido, ma che sa anche dare delle alternative in avanti, come hanno dimostrato le ultime partite. La squadra rossonera, senza le coppe, potrebbe essere davvero una mina vagante molto interessante per il campionato.

Per gli altri posti in Champions League, invece, sarà una grandissima lotta tra Roma, Juventus, Inter, Atalanta che si sfideranno fino alla fine per rientrare nella competizione europea.

Intanto, sempre nel nostro campionato, potrebbero già esserci i primi due esoneri in panchina. Due squadre che al momento rischiano in maniera inaspettata la retrocessione.

Serie A, due esoneri vicini? La situazione

In Serie A potrebbero esserci già due esoneri. Infatti, la situazione della Fiorentina e del Torino, in questo momento, non sembra florida. Pioli non è riuscito a trovare la quadra a livello tattico, nonostante i rinforzi arrivati la scorsa estate.

Il Torino di Baroni non riesce a tirare in porta e questo porta inevitabilmente a subire. Risulato? Due punti per i Viola e quattro per i granata. Troppo poco viste le premesse della vigilia. Adesso le prossime partite diventeranno un banco di prova davvero importante per entrambi i tecnici.

Torino e Fiorentina, squadre lontane dagli obiettivi

Alla vigilia di questa stagione le squadre, ovviamente, si sono date degli obiettivi. Il Torino voleva provare ad alzare la china e migliorare la classifica della passata stagione. Ancora più ambiziosa la Fiorentina che, per ammissione di Pioli, puntava alla qualificazione in Champions League.

In questo momento entrambe sono lontanissime dai risultati e se le cose continueranno in questa maniera, non potranno che peggiorare ulteriormente. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.