Terremoto Serie A, campionato sospeso per un mese: la FIFA ha già deciso | Protestano i tifosi

Arriva il grande cambiamento che riguarda il campionato di Serie A che potrebbe essere sospeso per un mese

Il campionato di Serie A è iniziato da appena tre giornate, ma già ci sono state le prime sorprese e i primi responsi. Nella prima giornata c’è stato il tonfo clamoroso del Milan che è stato sconfitto a San Siro dalla neopromossa Cremonese per 2-1. I rossoneri, poi, si sono ripresi grazie a sei punti fatti in due partite.

Poi, è stata la volta dell’Inter che è riuscita a fare ancora peggio. I nerazzurri, infatti, nella seconda giornata, hanno perso contro l’Udinese facendosi rimontare il gol di vantaggio. Poi, la giornata successiva, hanno perso in maniera rocambolesca contro la Juventus, andando fuori definitivamente dalla lotta per lo scudetto.

In cima alla classifica, troviamo il grande favorito Napoli che è a punteggio pieno, così come la stessa Juventus che sta dimostrando di poter rimanere a grandi livelli.

Intanto, arriva la notizia che da uno scossone al campionato di Serie A. La FIFA ha deciso di sospendere per circa un mese il campionato. Di seguito, ecco spiegato il motivo.

Serie A, grande ribaltone: la FIFA ha deciso la sospensione per un mese

La FIFA ha preso una decisione clamorosa. Infatti, dopo il Mondiale del 2026, ci sarà una grande variazione per quanto riguarda i calendari dei vari campionati, compreso quello di Serie A. Infatti, la sosta per le nazionali, per il mese di settembre, sarà di ben tre settimane.

Questo fa in modo che viene cancellata la pausa per le nazionali del mese di ottobre, mentre resta intatta quella di novembre. Una decisione che secondo quanto è stato comunicato dovrebbe durare almeno fino al Mondiale successivo che si terrà nel 2030.

Italia, adesso ci vorrà un miracolo nel girone per andare al Mondiale

Per quanto riguarda la Nazionale italiana, invece, ci vorrà una sorta di miracolo per provare a qualificarsi direttamente al prossimo Mondiale del 2026. La differenza reti in rapporto a quella della Norvegia capolista del girone sembra insormontabile.

Bisognerà sperare seriamente che gli scandinavi inciampino in uno degli scontri rimasti e che poi gli azzurri vincano lo scontro diretto. Altrimenti sarà ancora spareggio.