L’ex Juventus dietro le sbarre, mandato d’arresto internazionale: rescissione immediata del contratto | Gravi accuse

L’ex giocatore della Juventus è stato arrestato con mandato internazionale: le accuse contro di lui sono gravissime

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. Infatti, l’anno scorso la società, con Giuntoli a capo, aveva deciso di puntare fortemente su Thiago Motta, facendo un grande mercato in termini di investimenti. Ma le cose non sono andate come ci si attendeva inizialmente.

Infatti, il tecnico non è riuscito a far attecchire le sue idee al gruppo ed anche il rapporto con i calciatori non è stato sicuramente dei migliori. Per questo si è arrivati all’esonero e all’arrivo di Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League. Quest’anno, con il tecnico croato, la squadra è partita subito forte ed è a punteggio pieno in campionato.

L’obiettivo è quello di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto dopo tanti anni che questo traguardo manca dalle parti della Continassa.

Intanto, arriva la notizia che ha sconvolto tutto l’ambiente bianconero. Infatti, il grande ex è stato arrestato con un mandato internazionale. Per lui ci sono accuse gravissime.

Juventus, l’ex arrestato con mandato internazionale: accuse molto gravi

Guai in vista per l’ex esterno bianconero, Douglas Costa. Il giocatore brasiliano, infatti, è stato arrestato con un mandato internazionale e le accuse contro di lui sono molto gravi.

Infatti, Douglas Costa non avrebbe pagato gli alimenti alla ex coniuge per un debito di circa 78 mila euro. Da qui, l’impossibilità di ritornare in Australia per giocare con la sua attuale squadra, il Sydney che, tra le altre cose, ha risolto il contratto con il giocatore vista la situazione molto particolare.

Juventus, ora la continuità per costruire qualcosa di importante

La Juventus, intanto, lavora sul campo e fuori. La società deve pensare ovviamente ad aggiustare il bilancio fortemente in rosso, ma le premesse e il modo in cui si è mosso il club è riuscita a creare una squadra competitiva ed un’ottima base.

Una squadra giovane e pronta a tornare in vetta alla classifica. Adesso bisogna trovare la continuità di risultati in modo da riuscire a formare anche una mentalità.