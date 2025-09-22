L’ex Inter torna subito in campo, ha firmato con la capolista: colpo a parametro zero | Lotterà per lo scudetto

L’ex giocatore nerazzurro ha firmato con la capolista a parametro zero: si giocherà la vittoria del campionato

L’Inter non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo il grandissimo esordio in campionato contro il Torino contro cui ha vinto per 5-0, è stata sconfitta per due volte ed entrambe in rimonta, prima dall’Udinese per 2-1 e poi dalla Juventus con il risultato di 4-3.

Un momento sicuramente delicato e che fa notare come ci siano ancora delle cose del passato che vanno cancellate. Inoltre, la squadra è praticamente quasi la stessa da oramai tre stagioni e tanti giocatori sono in là con gli anni. Insomma, la possibilità di lottare per la vittoria dello scudetto sembra essere oramai svanita.

Anche la dirigenza ha molte responsabilità per quanto riguarda la costruzione di una squadra che potesse rinnovarsi. Ma così non è stato e bisognerà andare avanti in questo modo fino al termine della stagione.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un ex giocatore nerazzurro. Il ragazzo giocherà per la big europea e si è trasferito a parametro zero. Si giocherà la vittoria di trofei.

Inter, l’ex nerazzurro a parametro zero nella big europea

Il mercato non è ancora terminato per quanto riguarda i giocatori svincolati e, tra questi, un ex nerazzurro ha trovato squadra. Infatti, l’attaccante francese, Yann Karamoh, è passato a parametro zero al Porto di Farioli.

Il giocatore, dopo l’esperienza con la maglia del Torino, andrà a giocare contro una big europea che, in questo momento, si trova in vetta alla classifica di campionato. Una bella soddisfazione per lui che era finito ai margini del progetto granata e che adesso potrà ripartire con una nuova esperienza.

Inter, dirigenza in confusione quest’estate

La dirigenza nerazzurra, come detto, ha grandissime responsabilità per quanto riguarda l’andamento di questa stagione. Infatti, in viale della Liberazione, non solo non è stato raggiunto l’obiettivo che ci si era preposti nella programmazione di mercato, ma si è addirittura deciso di cambiare completamente i piani in corsa.

Non il miglior modo per mettere nelle migliori condizioni di lavorare un allenatore quasi esordiente come Christian Chivu che adesso dovrà essere protetto come non è accaduto in passato con altri allenatori.