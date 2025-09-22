Dybala senza pace, incidente in Argentina: tifosi sconvolti | Le condizioni dopo la schianto

Notizia che ha preoccupato molto e che riguarda l’attaccante della Roma, Paulo Dybala: ecco cos’è successo

La Roma ha deciso di ripartire da un nuovo corso. La squadra giallorossa, nella passata stagione, non ha vissuto sicuramente una stagione tranquilla, dal momento che ha cambiato tre allenatori. Con Claudio Ranieri, la squadra, è riuscita ad agguantare la qualificazione all’Europa League, riuscendo a lottare per quella in Champions League.

Con la nuova stagione, la società, ha deciso di affidare la panchina ad un tecnico esperto come Giampiero Gasperini. L’intento è quello di arrivare in Champions League e di poter valorizzare gli elementi giovani della rosa in modo da generare plusvalenze per mettere a posto il bilancio vista la pressione del FFP.

Insomma, un progetto ad ampio respiro che ha al centro alcuni giocatori importanti. Ed uno di questi è sicuramente Paulo Dybala che se sta bene è un elemento decisivo per la squadra.

E a proposito dell’argentino, è arrivata la notizia che lo riguarda e che ha preoccupato molto sia lui che la sua famiglia. Un grande tonfo che rischiava di creare una situazione complicata.

Preoccupazione per Dybala: le condizioni dopo la caduta

Momenti di tensione e preoccupazione per Paulo Dybala per quanto accaduto. Infatti, la suocera del giocatore, che fa parte del gruppo musicale, Erreway, durante un concerto per la loro reunion, è caduta dal palco, dopo aver perso l’equilibrio.

La cantante, per fortuna, è riuscita a rialzarsi ed ha dichiarato: “Per fortuna sono viva”. Poi, attraverso un post sui suoi canali social ha lanciato un altro messaggio per rassicurare tutti in cui ha detto: “Sto bene, sono integra”. Insomma, un grande spavento per la famiglia del giocatore e i fan della donna.

Dybala, il futuro è ancora in bilico

Il futuro di Paulo Dybala con la maglia della Roma è ancora in bilico. Il giocatore argentino andrà, infatti, in scadenza di contratto, ma di rinnovo, ancora, non se ne parla. Infatti, i 32 anni e i tanti infortuni a ripetizione, uniti al grande ingaggio, impongono delle riflessioni.

Con il contro del FFP sulla società giallorossa, sembra proprio che le strade si separeranno definitivamente. Ed è lì che potrebbe entrare in campo il Boca Juniors.