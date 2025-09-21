Allegri senza parole, rescissione immediata con il Milan: addio al fedelissimo | Indizio ufficiale

Massimiliano Allegri pronto a salutare il suo fedelissimo: arriva la comunicazione ufficiale di quanto accaduto

Il Milan, dopo la deludente stagione dell’anno scorso in cui è rimasto fuori da ogni competizione europea, ha deciso di ripartire con un nuovo corso per quanto riguarda l’area sportiva. Il ruolo di ds è stato affidato a Igli Tare, mentre in panchina è stato chiamato nuovamente Massimiliano Allegri che aveva già allenato i rossoneri.

Il compito per entrambi non sarà affatto semplice. Infatti, il direttore sportivo albanese dovrà costruire, di anno in anno, una squadra che possa essere sempre più forte e, di conseguenza, anche competitiva in campo. Mentre il tecnico livornese dovrà necessariamente riorganizzare un gruppo che non lo è stato l’anno scorso e creare una squadra solida in campo.

Ci vorrà ovviamente del tempo per vedere i primi risultati, ma dopo il primo flop contro la Cremonese, la squadra sembra essersi nettamente ripresa.

Intanto, per Max Allegri, arriva la notizia che non ci voleva. Il tecnico, infatti, potrebbe dire definitivamente addio al suo fedelissimo di una carriera. E’ arrivata la comunicazione ufficiale.

Milan, Allegri sorpreso: sarà addio con il suo fedelissimo?

Massimiliano Allegri riceve una notizia inaspettata. Infatti, il suo vice storico, Landucci, potrebbe lasciare molto presto il Milan per diventare allenatore in prima. Infatti, Landucci è riuscito a prendere ufficialmente l’abilitazione per diventare allenatore della prima squadra.

Su di lui starebbero iniziando a muoversi alcune società soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C. Chissà che molto presto non possa esserci una prima avventura per lui su una panchina con un progetto interessante.

Milan, adesso la ricerca della continuità

Intanto, il Milan, dopo le due vittorie consecutive in campionato, è pronto a provare ad essere più continuo per quanto riguarda le partite da vincere. I rossoneri devono riscattare la passata stagione e arrivare in Champions League e l’unico modo per farlo sono i tre punti.

La squadra ha sicuramente delle qualità importanti per farlo e giocatori capaci di spaccare le partite. Per questo bisognerà solamente riorganizzarsi e trovare equilibrio in campo e anche all’interno dello spogliatoio rossonero.