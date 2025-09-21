Scandalo Inter, l’attaccante spedito da uno sciamano dopo l’infortunio: accuse verso il tecnico | La denuncia ufficiale

L’ex attaccante nerazzurro ha denunciato di essere stato mandato da uno sciamano dopo l’infortunio avuto

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra aveva anche cominciato bene andando a vincere l’esordio in casa in campionato contro il Torino per 5-0. Gli uomini di Chivu avevano dato l’impressione di essersi scrollati di dosso tutte le critiche avute per il finale di stagione scorso e per il Mondiale per Club.

Nei fatti, così non è stato e infatti subito dopo sono arrivate due sconfitte pesantissime prima contro l’Udinese in casa e poi contro la Juventus che, nella pratica, hanno completamente tagliato fuori i nerazzurri dalla possibilità di poter competere per la lotta alla vittoria dello scudetto.

In Champions League, invece, c’è stato un buon esordio nella sfida d’esordio in casa dell’Ajax, in cui la squadra nerazzurra è riuscita a vincere per 2-0 grazie alla doppietta di Thuram.

Intanto, arrivano parole sconvolgenti da parte di un ex attaccante nerazzurro. Il giocatore ha denunciato di essere stato mandato da uno sciamano dopo l’infortunio subito.

Inter, il giocatore denuncia di essere stato mandato da uno sciamano

Arrivano parole importanti da parte di un ex attaccante nerazzurro. In molti ricorderanno l’esperienza poco positiva dello svizzero Shaqiri a San Siro e lo stesso giocatore ha raccontato alcuni aneddoti di quell’avventura.

Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “La cura dopo il mio infortunio all’Inter? Mi dissero di andare da questo tizio che faceva miracoli e aveva curato anche Ronaldo il Fenomeno. Anche Mancini me lo disse. Uno sciamano più che un dottore. Un’esperienza disastrosa. Feci un’ora e mezza di macchina, ma non servì a niente”.

Inter, adesso trovare la continuità per salire in classifica

L’obiettivo dell’Inter, in questo momento, dovrà essere quello di ritrovare la continuità di vittorie per risalire la china in classifica. L’obiettivo scudetto sembra oramai irraggiungibile.

Ma diventa d’obbligo la qualificazione alla prossima Champions League per evitare che la squadra possa essere smantellata e possa perdere di continuità. Insomma, saranno giorni importanti in casa nerazzurra per capire che piega ulteriore prenderà la stagione dopo quanto accaduto l’anno scorso.