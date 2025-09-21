Panico in Formula 1, piovono missili sul circuito: FIA in stato di allarme | La gara non si può disputare

Arriva la notizia sconvolgente che riguarda la Formula 1: la FIA è stata messo subito al corrente di tutto

Il mondiale di Formula 1, dopo la pausa di agosto, ha ripreso e a continuato a delinearsi, per la vittoria finale, secondo quanto aveva fatto precedentemente. Infatti, oramai si tratta di una questione a tre piloti e due scuderie. Al primo posto troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che, tra le altre cose, nelle ultime settimane ha recuperato un bel po’ di terreno soprattutto sul secondo posto. La vera delusione di stagione è stata la Ferrari che, praticamente, non è riuscita mai ad essere competitiva per la vittoria.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte fanno le loro rimostranze sia pubblicamente, davanti alle telecamere, sia in maniera privata all’interno del paddock.

Intanto, arriva la notizia che riguarda l’intera Formula 1 e che mette a serio rischio la possibilità di disputare il Gran Premio vista la particolare situazione che si è creata. La FIA è stata messa al corrente.

Formula 1, missili sul circuito: la FIA è al corrente della situazione

Arrivano notizie allarmanti per quanto riguarda la Formula 1. Infatti, c’è grande paura per quello che sarà il Gran Premio di Doha che si correrà tra il 28 ed il 30 novembre. Infatti, a 10 km dal circuito, come sappiamo, c’è un territorio in guerra e potrebbero esserci missili.

Al momento non si hanno notizie in merito alla possibilità di non correre, ma davvero si potrà pensare che non sussista il problema della sicurezza? La FIA è al corrente della situazione e dovrà capire cosa fare in questi giorni per evitare il peggio.

Piloti, potrebbe esserci un grande valzer per due fuoriclasse

In Formula 1, intanto, a fine anno, potrebbe esserci un grande valzer per quanto riguarda i cambi di scuderia e che potrebbe riguardare soprattutto due fuoriclasse.

Il primo è Max Verstappen che potrebbe andare alla Mercedes. Tra le parti ci sarebbero già contatti. Poi occhio anche alla situazione Leclerc che potrebbe andare via per trovare una scuderia competitiva.