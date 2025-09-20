Polveriera Lazio, scontro tra tifosi e squadra prima del derby: interviene la polizia | La ricostruzione dei fatti

Nella settimana del derby, scontro accesso tra i tifosi della Lazio e la squadra: è intervenuta la polizia

Non è affatto un buon momento per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste, infatti, veniva dalla scorsa stagione in cui non è riuscita a qualificarsi per nessuna delle coppe europee a propria disposizione. Logica avrebbe voluto che, durante il mercato estivo la squadra sarebbe dovuta essere rinforzata, ma così non è stato.

Infatti, la società ha avuto grossi problemi per quanto riguarda il rispetto dei parametri inerenti all’indice di liquidità che deve essere raggiunto. Una situazione non semplice che ha impedito al club di poter fare, anche un po’ per scelta, mercato in entrata se non a fronte di pesanti cessioni di giocatori importanti.

Il presidente Lotito ha scelto la strada conservativa e, per questo, nessun nuovo innesto è arrivato a Formello con il tecnico toscano che dovrà lavorare con la stessa squadra che ha deluso nella passata stagione.

Intanto, arriva uno scontro importante tra un giocatore biancoceleste ed un tifoso proprio nella settimana che porta ad una partita molto sentita come il derby della Capitale.

Lazio, un giocatore litiga con un tifoso prima del derby

Le sconfitte con Como e Sassuolo, hanno fatto entrare in una crisi nera la Lazio. La squadra biancoceleste sembra essersi messa in un pantano da cui è complicato uscire. Tra le altre cose, come svelato dal giornalista, Matteo Petrucci, ci sarebbe stato anche un scontro tra Rovella ed un tifoso proprio nella settimana del derby.

Ad avviso del giornalista, infatti, pare che un tifoso, durante la gara, avrebbe additato Pellegrini che era in piedi e lo avrebbe fatto in maniera poco educata, per usare un eufemismo. Rovella, dunque, è intervenuto a muso duro in favore del compagno di squadra e la frattura si è dovuta ricomporre grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Lazio, qualcosa potrebbe cambiare per gennaio

La Lazio potrebbe avere una grossa novità per quanto riguarda il mercato di gennaio. Infatti, pare che la società potrà intervenire sul mercato purchè riesca a fare operazioni a saldo zero.

Nella lista di Sarri c’è il profilo di Lorenzo Insigne, ma occhio anche alla possibilità di poter prelevare il cartellino di qualche altro elemento, ovviamente a fronte di cessioni.