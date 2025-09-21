Polverone Donnarumma, ci risiamo: richiesta di stipendio esagerata | Il DS ha confessato tutto

Ci sono ancora nuove polemiche dopo le parole del DS per quanto riguarda lo stipendio di Gigio Donnarumma

Il più grande protagonista del movimento calcistico italiano è sicuramente Gigio Donnarumma. L’ex Milan, infatti, è stato al centro della vittoria dell’Europeo nel 2021 per quanto riguarda la Nazionale italiana, ma ha anche messo le sue mani nelle vittorie ottenute dal Paris Saint-Germain, soprattutto nell’ultima stagione.

Infatti, il portiere italiano è riuscito a trascinare la squadra francese a vincere il campionato, la Coppa di Francia, ma soprattutto la Champions League che la squadra di Luis Enrique inseguiva da tantissimi anni. Ma qualcosa tra lui e il suo club si è rotto in sede di rinnovo di contratto, per questo il club ha deciso di metterlo sul mercato.

Nelle ultime ore della sessione estiva, però, il Manchester City ha deciso di investire su di lui e ha deciso anche di accontentare le richieste elevate del calciatore per quanto riguarda l’ingaggio.

Intanto, arriva la notizia che suscita ancora polemiche per lui. Infatti, il DS ha deciso di confessare tutto e di parlare dello stipendio del portiere della Nazionale.

Donnarumma, ancora polemiche: il DS confessa tutto

Donnarumma è passato da un grandissimo club ad un altro e per lui si apre una nuova esperienza professionale in quello che rappresenta il più grande campionato del mondo. Il Manchester City di Pep Guardiola, ha deciso che doveva essere lui il nuovo numero uno della squadra.

Intanto, arrivano le parole del DS del Paris Saint-Germain, Campos che dice la sua sulla trattativa per il rinnovo non andata a buon fine: “Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG. Per quanto riguarda Donnarumma, è una combinazione di circostanze che ha portato a questa decisione. Chiedeva uno stipendio al livello del PSG di prima, non di quello attuale”.

Donnarumma, nuova avventura per crescere ancora

A parte il Mondiale, Donnarumma ha praticamente vinto tutto quello che doveva vincere. Ora, per lui, si prospetta una nuova avventura stimolante con uno dei migliori allenatori della storia del calcio.

L’inizio al Manchester City è stato esaltante con la vittoria nel derby nel suo esordio, così come quella contro il Napoli in Champions League.