E’ sempre Inter-Milan, derby di mercato per l’ex Napoli: colpo low cost in Serie A | Marotta avvisato

Inter e Milan pensano ad un ex Napoli sul mercato: potrebbe essere un colpo a basso costo per le due milanesi

Inter e Milan sono state le due grandi delusioni in sede di mercato. Le due squadre milanesi, infatti, che erano partite con una certa programmazione e con certi piani in mente, non solo non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi, ma addirittura hanno cambiato in corsa la strategia programmata per mesi.

Errori che si sono ripercossi nella costruzione della rosa. I rossoneri, infatti, avevano intenzione di prendere soprattutto un difensore di esperienze, un centrocampista dinamico ed un nuovo centravanti. Nei fatti, di questi tre profili, è arrivato solo il secondo con Rabiot. I nerazzurri cercavano un difensore giovane e un attaccante che saltasse l’uomo, ma così non è stato.

Per questo, rispetto a Napoli e Juventus, le due squadre partono sicuramente un passo indietro e per motivazioni differenti che riguardano anche la passata stagione.

Intanto, potrebbe esserci una sfida di mercato per quanto riguarda la prossima estate. Entrambe le società, infatti, stanno valutando lo stesso profilo per la prossima stagione.

Mercato, derby Inter-Milan per un giocatore ex Napoli

Inter e Milan, nella prossima stagione, dovranno avere un nuovo portiere. Infatti, entrambi i club perderanno Sommer e Maignan che andranno via a scadenza e per questo servirà un sostituto all’altezza.

Il profilo preferito da entrambe le dirigenze è quello dell’attuale portiere del Cagliari, Elia Caprile che sta facendo molto bene da due stagioni a questa parte. Se non dovesse arrivare lui, i rossoneri hanno come piano B quello del portiere del Parma, Suzuki, mentre i nerazzurri potrebbero provare per Carnesecchi anche se l’Atalanta ha rifiutato 50 milioni dal Manchester United nella passata stagione.

Inter e Milan, stagione per ricostruire

Per Inter e Milan, questa, sarà la stagione per ricostruire. Entrambe le squadre vengono, in maniera differente, da un’annata negativa e per questo dovranno ricreare una nuova impalcature per poter fare in modo di riuscire ad essere competitivi in futuro.

Dare nuova vita a due gruppi logori è l’obiettivo principale. Poi, sicuramente, ci potranno essere delle soddisfazioni anche in campo.