Due scudetti e il Mondiale, addio al calcio per l’ex Serie A: lascia a 31 anni | La dedica strappalacrime

Il giocatore ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 31 anni: per lui tante vittorie sul campo, compreso il Mondiale

Il campionato di Serie A è iniziato da appena tre giornate e non sono mancate le prime sorprese e i primi verdetti. Nel primo turno, infatti, c’è stata la sconfitta clamorosa del Milan all’esordio a San Siro contro la neopromossa Cremonese. I rossoneri, nelle due giornate successive, si sono ripresi ottenendo sei punti in due partite.

Nel secondo turno, invece, l’Inter ha perso contro l’Udinese per 2-1 a San Siro, facendosi rimontare dopo il gol di vantaggio. Altra rimonta subita dai nerazzurri nella giornata successiva, dove la squadra di Chivu è uscita sconfitta nella partita contro la Juventus per 4-3 mostrando i vecchi difetti della passata stagione.

In cima alla classifica, a punteggio pieno, troviamo il grande favorito Napoli che sembra incontrastato verso lo scudetto, ma anche la Juventus che vuole ritornare in alto.

Intanto, un vecchio protagonista della nostra Serie A, ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 31 anni dopo aver vinto tantissimo nella sua carriera, soprattutto un Mondiale.

Serie A, l’ex si ritira a soli 31 anni: tante vittorie nella sua carriera

“Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci… Ho dato tutto me stesso con passione e senza rimpianti”. Questo il messaggio del difensore francese Umtiti che ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 31 anni dopo una carriera costellata di tante vittorie.

Un giocatore che ha sempre fatto vedere un grande talento come difensore centrale, ma i cui problemi fisici lo hanno spesso fermato e non gli hanno consentito di esprimere al meglio quello che è stato il suo talento in campo.

Umtiti, tantissimi trofei con una ciliegina sulla torta

La carriera calcistica di Umtiti è stata costellata fin dall’inizio da tantissime vittorie sul campo. Con la maglia del Lione, infatti, il difensore è riuscito a vincere una Coppa di Francia ed una Supercoppa Francese. Con il Barcellona, invece, due Liga, tre Supercoppa di Spagna ed due Coppe di Spagna.

Infine, la ciliegina sulla torta quando nel 2018 ha fatto parte della Nazionale francese che è riuscita a vincere il Mondiale. Una carriera da incorniciare.