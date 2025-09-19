Addio Vlahovic, i gol non bastano: la Juve lo perde a parametro zero | Vola dall’ex Inter

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus: i bianconeri potrebbero perderlo addirittura a parametro zero

La stagione della Juventus è iniziata alla grandissima. La squadra di Igor Tudor è ripartita con un nuovo corso, dopo quello della scorsa stagione con Thiago Motta in panchina, e sta riuscendo ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Nelle prime tre giornate, infatti, la squadra bianconera è riuscita a vincere tre partite su tre.

Inoltre, è stato positivo anche l’esordio in Champions League contro una squadra forte contro il Borussia Dortmund con cui è stato raggiunto il pareggio in extremis in una sfida pazza finita 4-4. Sicuramente ci sono degli aspetti da migliorare, come la fluidità del gioco e come la tenuta difensiva, ma la strada sembra essere quella giusta.

Uno dei protagonisti fino a questo momento è stato sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, sta avendo un rendimento elevatissimo anche i termini di gol ed anche nell’ultima partita è riuscito a firmare una doppietta.

Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla squadra bianconera e, addirittura, potrebbe andar via a parametro zero. Su di lui c’è molto forte un ex Inter che lo vorrebbe con sè.

Vlahovic, addio a zero alla Juventus? Un ex nerazzurro lo vuole

Dalla Spagna viene rilanciata la notizia bomba. Infatti, secondo quanto riportato da El Gol Digital, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbe intenzione di acquistare Dusan Vlahovic dalla Juventus.

Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare una possibilità a parametro zero per la società spagnola che vuole rinforzare il suo reparto offensivo. Il giocatore, sia per la possibilità di avere un grande ingaggio sia per la possibilità di giocare in una big e sia per poter mettersi alla prova con un grande campionato, sarebbe allettato.

Vlahovic, altre due opzioni remote

Per Dusan Vlahovic, nelle scorse settimane, si sono anche palesati degli interessi che, a questo punto, sono remoti. Infatti, sia l’Inter che il Milan si sono interessati a lui. I nerazzurri lo avrebbero voluto a parametro zero.

I rossoneri, invece, avrebbero voluto accontentare Allegri già nel mercato estivo, ma l’accordo non è stato trovato. Magari qualcosa su di lui potrà cambiare già a gennaio.