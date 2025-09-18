Bomba Nico Paz, addio al Como già scritto: scelto il nuovo club | Firma a giugno 2026

Nico Paz, la prossima estate, potrebbe lasciare il Como per andare a giocare in un nuovo club

Una delle grandi sorprese della passata stagione è stato sicuramente il fantasista del Como, Nico Paz. Il giocatore argentino, al suo primo anno di Serie A, è riuscito ad essere decisivo e ad incantare tutti con le sue giocate e i suoi gol. Anche in queste tre giornate, il classe 2004, sta addirittura migliorando quello che è il suo livello di gioco.

In estate, per lui, si era parlato di svariati interessamenti. In primis quello dell’Inter, con tantissimi incontri che sarebbero avvenuti tra il padre del ragazzo ed il vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti. Ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto e la società di viale della Liberazione ha virato su altri obiettivi.

Poi è stata la volta del Tottenham che ha provato ad offrire circa 55 milioni di euro, ma il Como ha rifiutato l’offerta. Gli Spurs, poi, hanno deciso di virare su Xavi Simmons.

Intanto, il giocatore avrebbe già deciso quello che è il proprio futuro. Il ragazzo ha chiare le sue idee e potrebbe lasciare la squadra lombarda già nel corso della prossima estate.

Nico Paz, futuro già scritto? Lui ha già scelto

Nico Paz è un giocatore che sicuramente fa stropicciare gli occhi per le sue giocate ed il suo talento. Un ragazzo che sta dimostrando di valere grandissimi palcoscenici. E in estate si dovrà discutere in merito al suo futuro.

Il ragazzo avrebbe già scelto quella che sarà la prossima destinazione. Il suo sogno è quello di ritornare a giocare per il Real Madrid, squadra che vanta un recompra per altre due stagioni. Pare che le parti abbiano raggiunto un accordo per esercitare questa recompra e farlo allenare a Valdebebas la prossima estate.

Nico Paz, ecco cosa prevede l’accordo con il Real Madrid

La passata estate, il Como, ha deciso di acquistare Nico Paz per la cifra di 4 milioni dal Real Madrid. Ma l’accordo tra le parti è molto più elaborato e prevede alcune clausole.

La prima riguarda la futura rivendita con una percentuale da rivolgere ai blancos del 50%. Oltre a ciò, per tre anni sono previste clausole di riacquisto. Questa estate ammontava a 6 milioni di euro, la prossima estate 8 milioni di euro, mentre nel 2027 sarà di 10 milioni di euro.