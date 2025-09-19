Sinner diserta la Coppa Davis, c’è l’annuncio ufficiale da Bologna: tifosi senza parole | Il verdetto su Alcaraz

Arrivano parole che riguardano la partecipazione di Jannik Sinner alla prossima Coppa Davis: tifosi in attesa

Questi ultimi mesi, per Jannik Sinner, non sono stati assolutamente semplici sia dal punto di vista personale che da quello sportivo. Infatti, il tennista italiano, era stato coinvolto nel caso Clostebol, una sostanza vietata e dopante che aveva assunto a causa di una negligenza di alcuni membri del suo staff. Alla fine si è arrivati al patteggiamento per una squalifica di 3 mesi con la WADA.

Successivamente, c’è stato il ritorno in campo dopo una quasi totale inattività. E anche in questo caso le cose non sono andate meglio. L’altoatesino, infatti, ha giocato cinque finali vincendo solamente quella di Wimbledon e perdendo quelle degli Internazionali di Roma, Roland Garros, Cincinnati e lo US Open contro il fuoriclasse spagnolo, Alcaraz.

Oltre a questo, dopo ben sessantacinque settimane, Sinner ha dovuto lasciare lo scettro del primato della classifica ATP proprio al rivale spagnolo che ha recuperato tantissimo terreno.

Adesso arrivano le parole importantissime che riguardano la possibilità, per lo stesso Sinner, di partecipare alla Coppa Davis che si terrà a Bologna prossimamente.

Sinner ci sarà alla Coppa Davis? Ecco le parole che dicono tutto

In tanti si chiedono se alla prossima Coppa Davis ci sarà o meno Jannik Sinner. E proprio a tal proposito, da Bologna, il presidente FITP, Angelo Binaghi, ha detto qualcosa in merito alla partecipazione dell’italiano, ma anche di Alcaraz.

Ecco le sue parole: “Credo che sia presto per sapere se riusciranno a partecipare alla Coppa Davis, come fatto da Sinner negli ultimi due anni. Lui è stato un autentico trascinatore della nostra nazionale e credo che abbia dimostrato tutto, tra le altre cose di essere attaccato alla maglia azzurra”.

Sinner, adesso sei mesi per riconquistare il primato

Jannik Sinner, ovviamente, vuole cambiare questo periodo e vorrebbe fare in modo di tornare in vetta alla classifica ATP entro sei mesi. Ma questo risultato passa dalle vittorie sul campo.

Il tennista italiano ha intenzione di cambiare qualcosa nella sua preparazione e nel suo modo di giocare. Vedremo se fin da subito tutto sarà assimilato per il meglio o se ci vorrà ancora del tempo per vederlo al massimo livello come dimostrato in passato.