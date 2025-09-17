De Zerbi al posto di Chivu, clamoroso Inter: Ausilio lo ha già contattato | Interviene Marotta

C’è il clamoroso retroscena che riguarda Christian Chivu e il possibile arrivo di Roberto De Zerbi in nerazzurro

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo essere partita benissimo all’esordio contro il Torino, è subito caduta prima contro l’Udinese, che ha ribaltato il risultato vincendo a San Siro per 2-1, poi contro la Juventus sempre subendo una rimonta e perdendo per 4-3.

L’obiettivo scudetto sembra oramai svanito solamente alla terza giornata di campionato, per cui, adesso, i nerazzurri dovranno iniziare a correre in maniera molto veloce per poter puntare ad arrivare a qualificarsi alla prossima Champions League. Un compito non semplice per Christian Chivu che deve affrontare alcune difficoltà.

Nella rosa interista, infatti, sembra che oltre ad esserci giocatori un po’ usurati dall’età, c’è anche in molti giocatori la mancanza di motivazione che era stata presente nelle stagioni passate.

Intanto, arriva un retroscena che riguarda proprio Christian Chivu e il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi. Ci sarebbero stati dei contatti con Piero Ausilio per la panchina interista.

Inter, retroscena panchina: Ausilio ha contattato De Zerbi

Questa estate, la squadra nerazzurra, ha visto un grande ribaltone in panchina. Infatti, con l’addio di Simone Inzaghi, che ha accettato la mega offerta dell’Al-Hilal, i nerazzurri hanno deciso di puntare su Christian Chivu.

Ma Sandro Sabatini ha parlato anche di un retroscena estivo che riguarda proprio la panchina nerazzurra: “De Zerbi? Con Ausilio c’è un rapporto di stima che sconfina addirittura nell’amicizia spontanea, per cui nelle intenzioni del ds sarebbe stato lui l’allenatore giusto. Marotta di lui non ne ha voluto sapere perchè è scomodo”.

Inter, dirigenza in completa confusione

Il momento dell’Inter non è dei migliori nè dentro e nè fuori dal campo. I nerazzurri hanno vissuto un’estate molto particolare, in cui la propria dirigenza è andata in completa confusione, sia per quanto riguarda la scelta dell’allenatore sia per quanto riguarda il mercato.

In questo ultimo frangente, infatti, Marotta e Ausilio non sono a raggiungere gli obiettivi che si erano dati e hanno cambiato all’ultimo le carte in tavola non riuscendo a rinforzare l’unici titolare che, a parte Akanji, è praticamente lo stesso da tre stagioni.