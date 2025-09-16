Addio Acerbi, l’Inter trova il suo erede in Bundesliga: arriva a parametro zero | Marotta in agguato

Francesco Acerbi dovrebbe salutare i nerazzurri a fine stagione e si sta già cercando il suo sostituto in difesa

La stagione dell’Inter non è partita con il piede giusto. La squadra nerazzurra, al suo esordio a San Siro, era riuscita a dominare il Torino e a portare i tre punti a casa dopo la vittoria per 5-0. Ma già alla seconda giornata il primo stop contro l’Udinese per 2-1 con i gol di Dumfries per i nerazzurri e il calcio di rigore di Davis e Atta per i friulani.

Una squadra che ha mostrato i limiti dell’ultima stagione in cui non riesce a scardinare le difese schierate per la mancanza di un giocatore che sappia creare scompiglio e saltare l’uomo. E adesso viene uno degli appuntamenti più complicati contro la Juventus che è a punteggio pieno e l’anno scorso non ha mai perso contro i nerazzurri.

Una squadra che sembra aver perso le figure di riferimento che, a loro volta, non sembrano più avere gli stimoli di un tempo e che hanno fatto il loro ciclo con la maglia nerazzurra.

Tra questi c’è anche Francesco Acerbi che giocherà la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter e i nerazzurri stanno già provando a sondare il terreno per un profilo dalla Bundesliga per il suo sostituto.

Inter, post-Acerbi cercasi: piace un profilo a zero dalla Bundesliga

L’Inter è alla ricerca del sostituto di Acerbi per la prossima stagione. La società nerazzurra vuole un giocatore forte per sostituire che in questi anni ha fatto benissimo in maglia nerazzurro nel terzetto arretrato.

E per questo, secondo Tuttosport, si sta iniziando a sondare il terreno per il difensore francese del Bayern Monaco, Dayot Upamecano. Il giocatore è in scadenza di contratto con i bavaresi, ma è in trattativa per il rinnovo. I nerazzurri sono interessati da tempo e osservano con attenzione la situazione visto anche l’eccellente rapporto con gli agenti.

Inter, mercato parecchio incompleto

Alla vigilia della stagione, Christian Chivu aveva chiesto alla società tre profili: un difensore centrale giovane, un centrocampista di quantità ed un giocatore bravo a saltare l’uomo. Non è arrivato nessuno di questi.

Certo, ci sono giocatori giovani che potranno fare bene. Ma il non aver mandato via nessuno dei ‘vecchi’ sembra un’occasione persa per poter ricostruire.