Mourinho torna in panchina, esonero UFFICIALE dopo la sconfitta: l’annuncio del presidente

Josè Mourinho potrebbe ritornare molto presto ad allenare una squadra: l’esonero è stato reso ufficiale

Josè Mourinho è stato recentemente esonerato dalla panchina del Fenerbahce. Il tecnico portoghese, infatti, non è riuscito a passare il turno preliminare di Champions League e la squadra turca, dopo un grande mercato, è stata retrocessa in Europa League. Oltre a questo, il rapporto con la società non era più dei migliori, per cui si è arrivati alla conclusione del rapporto.

Tra le parti si è arrivati ad una risoluzione consensuale con una ricca buonuscita per lo Special One. Adesso, Mou cercherà un nuovo progetto tecnico che lo possa affascinare e che lo possa coinvolgere al meglio. Nei giorni scorsi, per lui, si era parlato di un forte interessamento dalla Premier League e da una società in particolare.

Si tratta del Nottingham Forest che, dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo, ha deciso di virare sul fresco vincitore dell’Europa League, Ange Postecoglou.

Intanto, arriva una nuova e clamorosa svolta per il futuro del tecnico che potrebbe ripartire da una squadra a sorpresa. Lo Special One è pronto a ripartire subito e le trattative sono già in corso.

Mourinho, il portoghese vicino ad una panchina a sorpresa

Josè Mourinho potrebbe ritornare molto presto ad allenare. E la possibilità che si sta creando ha del clamoroso. Ieri sera, infatti, Rui Costa, presidente del Benfica, ha annunciato le dimissioni del tecnico Bruno Lage dopo la sconfitta in Champions League contro il Qarabag in rimonta per 3-2.

Secondo A Bola sarebbero già iniziati i contatti tra le parti e si potrebbe arrivare molto presto alla conclusione dell’accordo per cominciare, nuovamente, dalle origini.

Mourinho, per lui un ritorno alle origini

Josè Mourinho potrebbe arrivare alla corte del Benfica. Lo stesso Benfica da cui era iniziata la sua carriera da primo allenatore. Prima di questa esperienza c’erano stati solo gli incarichi come vice prima al Porto e poi al Barcellona di Van Gaal.

Un ritorno alle origini che è sicuramente affascinante e che potrà anche aumentare la rivalità con un’altra ex come il Porto con cui lo Special One ha vinto una storica Champions League.