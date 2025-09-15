Mourinho torna subito: destinazione a sorpresa | Le cifre sono clamorose

Josè Mourinho potrebbe ritornare molto presto ad allenare: ecco la squadra che potrebbe accoglierlo

Josè Mourinho è sicuramente uno degli allenatori più forti e iconici della storia del calcio. Il tecnico portoghese, però, non viene da un bel periodo. Infatti, la sua esperienza in Turchia si è conclusa da qualche settimana visto il mancato passaggio dei preliminari di Champions League e la retrocessione in Europa League del suo ex Fenerbahce.

In realtà, nemmeno questo è stato il motivo dell’esonero, quanto i rapporti non più idilliaci tra la dirigenza, soprattutto la figura del presidente, e lo Special One. In questo momento, però, le panchine per accoglierlo non lo attirano, per cui ci sarà un periodo di pausa in cui riflettere attentamente sulle sue destinazioni.

Nelle ultime ore tanti tifosi sperano di averlo in panchina visto che la propria squadra non sta avendo i risultati che ci si attendeva alla vigilia, ma è pur vero che siamo solamente ad inizio stagione.

Intanto, arriva la notizia di alcuni club che potrebbero interessarsi se le cose non andassero come ci si attende. Le quote per un suo arrivo sono davvero clamorose.

Mourinho ritorna in panchina? Ecco dove potrebbe finire

Josè Mourinho potrebbe finire molto presto in panchina. Questo è quello che sostengono i bookies. Prima dell’arrivo di Postecoglou al Nottingham Forest, era proprio il portoghese ad essere favorito.

Occhio anche all’ipotesi Arabia Saudita, mentre rimangono più defilate le possibilità che portano al Newcastle e all’Inter, con Chivu che sembra non essere così solido. Insomma, non resta che attendere l’andamento della stagione delle varie squadre per capire se ci saranno delle possibilità di vederlo subito su una panchina di una squadra.

Mourinho, la suggestione di ritorno potrebbe essere forte

La carriera di Josè Mourinho sta vivendo sicuramente una fase calante. Il tecnico portoghese sta allenando squadre non più di primissima fascia in Europa da qualche tempo, ma nella sua testa potrebbe esserci una suggestione molto forte.

Si tratta quella del ritorno all’Inter. Infatti, la società nerazzurra, si trova in una fase di transizione con molti elementi della squadra che hanno fatto il loro tempo. Mou spera di poter fare ritorno a Milano.