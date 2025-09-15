Inter snobbata, il bomber ha scelto la Juve: annuncio clamoroso | Marotta con le mani legate

Il giocatore ha preferito la squadra bianconera rispetto all’Inter: Marotta non ha potuto far nulla per lui

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, sembra avere gli stessi difetti della passata stagione, con l’aggravante che, molti elementi del gruppo, non sembrano avere più gli stimoli necessari per poter competere ad altissimi livelli, avendo definitivamente chiuso il loro ciclo in maglia nerazzurra.

La società ha responsabilità grosse per quanto riguarda questa situazione, visto che la rivoluzione che era stata annunciata alla vigilia non è stata messa in pratica e, in buona sostanza, i nerazzurri hanno da ben tre stagioni la stessa formazione titolare. Soprattutto dopo al batosta della passata stagione andava cambiato tanto.

Questo non sta mettendo Christian Chivu nelle condizioni di lavorare al meglio visto che se mancano gli stimoli, si va incontro a sconfitte e brutte figure. Per questo bisogna trovare una soluzione e alla svelta.

Oltre a ciò, un giocatore, nel corso del mercato estivo, ha deciso di accasarsi alla Juventus e non all’Inter. Anche in questo frangente Marotta non ha potuto fare assolutamente nulla.

Inter, il giocatore ha preferito andare alla Juventus in estate

Quest’estate, l’Inter, aveva iniziato a sondare il terreno per acquistare un attaccante. Ma prima della trattativa naufragata per Lookman, i nerazzurri avevano pensato all’attaccante canadese, Jonathan David. Il giocatore però alla fine è terminato alla Juventus e ha già segnato un gol con la squadra bianconera.

Lo stesso giocatore, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha confermato questa indiscrezione di mercato. Ecco le sue parole: “Inter? Ci sono stati dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto felice alla Juventus”.

Inter, la stagione sembra compromessa

L’Inter non è partita bene in campionato, ma l’inciampo deve essere valutato all’interno del contesto. Infatti, non sembra esserci più l’entusiasmo delle passate stagioni nella squadra e tanti giocatori hanno chiuso il loro ciclo.

Una situazione che andava e va corretta quanto prima. Questa stagione rischia di essere compromessa, ma la competitività deve essere almeno garantita a partire dalla prossima stagione quando davvero ci dovrà essere una grande rivoluzione.