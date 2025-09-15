L’Inter ci ha preso gusto, nuova beffa al Milan dopo Akanji | Ecco il primo colpo di gennaio

L’Inter prova una nuova beffa al Milan per un altro giocatore dopo aver soffiato Akanji ai rossoneri

Il mercato si è appena concluso ed una delle squadre più deludenti in questa finestra estiva è stata sicuramente l’Inter. Infatti, la società nerazzurra, non è riuscita ad accontentare nessuna delle tre richieste del suo allenatore. Marotta e Ausilio hanno addirittura cambiato in corsa la loro strategia per mancanza di alternative.

Chivu, infatti, aveva chiesto un difensore centrale giovane, cioè Leoni, un centrocampista di struttura fisica e quantità ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, ovvero Lookman. Nessuno dei tre profili è arrivato. Sono stati acquistati elementi giovani e interessanti, ma meno urgenti rispetto alle richieste del tecnico.

Dopo la prima sconfitta, la lotta per il titolo rischia di essere compromessa visto che molti giocatori hanno chiuso il loro cerchio in nerazzurro e non hanno più le stesse motivazioni.

Intanto, i nerazzurri, sono pronti ad intervenire sul mercato anche a gennaio e hanno pronto il colpo in canna. Marotta proverà a soffiarlo al Milan come fatto per Akanji.

Inter, pronta la beffa al Milan: ecco il primo colpo di gennaio

L’Inter è pronta a ritornare sul mercato anche nel mese di gennaio. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di intervenire nel reparto difensivo con un innesto giovane. E per farlo è pronto a lanciare la sfida al Milan.

I nerazzurri, infatti, sarebbero molto interessati, secondo quanto riportato da Tuttosport, al centrale greco classe 2003 di proprietà del Wolfsburg, Koulierakis. Il giocatore rientra nei parametri nerazzurri di Oaktree vista la giovane età, ma anche l’esperienza europea. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Inter, adesso la stagione rischia di complicarsi

Il mercato deludente, l’ambiente poco entusiasta e la sconfitta contro l’Udinese, rischiano di compromettere la stagione nerazzurra. Non si respira più l’aria delle annate precedenti ad Appiano e tanti giocatori sembrano aver fatto il loro tempo.

La rivoluzione tanto desiderata non c’è stata e, dunque, Chivu dovrà fare di necessità virtù. Ora la partita complicatissima contro la Juventus rischia di diventare un punto di non ritorno molto importante. Nella passata stagione i nerazzurri non sono riusciti mai a battere i bianconeri.