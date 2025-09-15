Erede Sommer con la clausola, ritorno di fiamma Inter | Colpaccio low-cost

Potrebbe esserci un grande ritorno di fiamma per quanto riguarda l’Inter per l’erede di Yann Sommer

La stagione dell’Inter non è iniziata nella maniera migliore. La squadra nerazzurra era anche partita bene con la vittoria all’esordio contro il Torino per 5-0. Ma il match successivo ha riportato in auge gli stessi errori commessi dalla squadra nella passata stagione, soprattutto quando di fronte ci sono state squadre molto chiuse.

I nerazzurri erano passati in vantaggio con Denzel Dumfries, ma poi l’Udinese è riuscita a ribaltare la situazione con il calcio di rigore trasformato da Davis ed il grande destro a giro di Atta. Oltre a questo, il mercato non è riuscito a dare a Christian Chivu i giocatori nei ruoli che aveva richiesto durante la fase di programmazione.

Il tecnico aveva chiesto un difensore centrale giovane, un centrocampista di stazza e quantità ed un attaccante che sapesse saltare l’uomo. Nessuno di questi profili alla fine è arrivato.

Intanto, si pensa già alla prossima stagione e si pensa anche a come sostituire Yann Sommer in scadenza di contratto. Potrebbe esserci il ritorno di fiamma per un giocatore.

Yann Sommer via, ritorno di fiamma per il suo erede

Yann Sommer, a fine stagione, andrà via dalla squadra nerazzurra. Vista l’età avanzata e il contratto in scadenza, la società ha deciso che questa sarà l’ultima stagione a Milano per il portiere svizzero. Secondo Calciomercato.com, il club di viale della Liberazione starebbe pensando ad un sostituto e potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Infatti, Bento Krepski, ora in forza all’Al-Nassr, potrebbe essere il profilo giusto. Già due anni fa si era provato a portarlo a Milano, ma il ragazzo ha preferito l’Arabia Saudita. Adesso questa scelto lo ha portato a pentirsi e gli agenti lo stanno riproponendo dal momento che nel suo contratto ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di andare via a cifre contenute.

Inter, grandi falle nel mercato estivo

Come detto, il mercato estivo dell’Inter è stato assolutamente incompleto e il cambio di strategia non ha convinto molti. I profili da prendere erano altri, ma alla fine così non è stato.

Chivu non è stato messo nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi per ciò che aveva in mente inizialmente. Per questo occhio alla prossima estate, quando ci dovrà essere necessariamente la rivoluzione annunciata.