Italia fuori dal Mondiale, l’annuncio che gela Gattuso: verdetto già scritto

Arriva la notizia che non fa felice Gattuso: la Nazionale non andrà al prossimo Mondiale del 2026

La Nazionale è ripartita con un nuovo ciclo. La sconfitta nella prima partita del girone di qualificazione per il prossimo Mondiale persa dall’Italia contro la Norvegia per 3-0, è costata molto cara a Luciano Spalletti che è stato esonerato dall’incarico di commissario tecnico. Al suo posto è stato chiamato Gennaro Gattuso.

Per il tecnico calabrese, però, le cose non saranno affatto semplici perchè bisognerà ricostruire un gruppo che, in passato, dalla vittoria dell’Europeo in poi, non ha dimostrato di esserlo, ma dovrà anche riuscire a creare una grande organizzazione in campo con i giocatori a propria disposizione.

La prima partita del nuovo ct si è conclusa con un 5-0 che poteva essere molto più largo per quanto creato, ma la sfida contro Israele ha creato dei dubbi soprattutto sulla tenuta difensiva.

Intanto, per Gattuso, arriva la notizia che non ci voleva. L’ex tecnico di Milan e Napoli, infatti, ha avuto la novità secondo cui l’Italia non andrà a giocarsi il Mondiale.

Italia fuori dal Mondiale? La notizia gela Gattuso

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Nazionale italiana potrebbe non andare a giocarsi il Mondiale americano. A sostenerlo è stata l’intelligenza artificiale che ha riportato tutte le possibili combinazione per la qualificazione diretta.

Ovviamente, servirebbe che gli azzurri vincessero tutte le partite a disposizione con grandissimo scarto e che ottengano anche una vittoria nella sfida contro la Norvegia. Oltre a questo, la nazionale scandinava, dovrebbe perdere una sfida tra quelle che le sono rimaste a disposizione. In caso di secondo posto sarà necessario andare agli spareggi come accaduto, in maniera nefasta, nelle ultime due edizioni.

Italia, ripartire dagli aspetti positivi

La Nazionale, come detto, è ripartita con un nuovo corso. Ci sono state delle note negative, come la tenuta difensiva, ma si possono anche tracciare degli aspetti positivi. In primis, la capacità di andare a segno visto che, in due partite, gli azzurri hanno segnato 10 gol.

Poi, l’intesa dei due centravanti che insieme sono riusciti ad avere un’ottima chimica in campo. Vedremo se si riuscirà a migliorare e se questo basterà.