Lookman tradisce l’Inter, firma a gennaio con i rivali: effetto domino clamoroso

Lookman potrebbe decidere di dire di no all’Inter per andare a giocare dagli acerrimi rivali dei nerazzurri

La trattativa dell’estate, almeno per quanto riguarda la Serie A, è stata quella che ha riguardato l’esterno nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman. Il giocatore, infatti, oramai da tempo, aveva intenzione di lasciare la Dea per provare a fare il salto di qualità in una big e provare a vincere dei trofei. Lo stesso giocatore sosteneva che, di fronte ad un’offerta congrua, aveva la promessa della società di lasciarlo partire.

Il club bergamasco, dal canto suo, ha riconosciuto la promessa fatta, ma soltanto a certe cifre e per club esteri. Si è venuto a creare un grande braccio di ferro che in primis ha fatto saltare completamente l’affare tra le società e poi ha fatto in modo che lo stesso giocatore rimanere ancora a Bergamo almeno fino a gennaio.

Una situazione che adesso la Dea dovrà gestire per non perdere un patrimonio enorme e per non svalutarlo. Ci vorrà tantissima diplomazia tra le parti in causa.

Intanto, arriva la notizia che riguarda il futuro del nigeriano. Infatti, il suo futuro potrebbe non essere più con la maglia nerazzurra dell’Inter, ma con quella della squadra rivale.

Lookman, scenario a sorpresa? Niente Inter, ma sì ai rivali

La situazione di Ademola Lookman, al momento, è molto delicata. Il giocatore non vuole rimanere fuori rosa e la società non vuole svalutarlo. Per questo le parti si vogliono venire incontro per evitare una frattura ulteriore.

Intanto, secondo il sito Il Bianconero, arriva la notizia clamorosa. Il futuro del giocatore, infatti, potrebbe non essere più all’Inter, bensì alla Juventus. Comolli si sta già muovendo per raccogliere informazioni e per vedere se ci saranno margini a gennaio. Il giocatore andrebbe ad essere il sostituto di Dusan Vlahovic.

Vlahovic-Juventus, il braccio di ferro continua

Un’altra situazione molto delicata è quella che riguarda Dusan Vlahovic. Il giocatore è il più costoso della Serie A tra ingaggio e ammortamento e i bianconeri vogliono assolutamente cederlo. Il ragazzo, fino ad ora, ha resistito ad ogni richiesta e ha deciso di rimanere alla Continassa.

L’impressione è che la sua volontà sia quella di andare via a parametro zero in modo da vedere chi busserà alla sua porta e scegliere la destinazione migliore per il suo futuro con calma.