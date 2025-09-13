L’ex Inter riparte dalla Serie B, ritorno a sorpresa in Italia | Visite mediche prenotate

L’ex giocatore nerazzurro ha deciso di ripartire dalla Serie B: un ritorno inaspettato in Italia

Il calciomercato si è concluso da pochi giorni e tanti sono stati sia gli affari andati in porto sia quelli che sono sfumati. La squadra che si è rinforzata di più e mossa meglio è stata sicuramente il Napoli. Alla corte di Antonio Conte sono arrivati giocatori grandissimi come De Bruyne ed elementi molto interessanti come Hojlund, Lucca e Gutierrez.

Anche la Juventus si è mossa molto bene soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. In maglia bianconera infatti sono arrivato giocatori del calibro di Jonathan David, Openda e Zhegrova per provare a tornare a competere per la vittoria del campionato da cui la Vecchia Signora manca da parecchi anni.

Le due milanesi, invece, sono le vere incompiute visto che non sono riuscite a portare a termine quello che avevano programmato prima, cambiando addirittura la loro strategia in corsa.

Intanto, un ex giocatore dell’Inter ha deciso di ritornare a sorpresa in Italia e di farlo dalla Serie B. Per lui si tratta di un grandissimo ritorno nella squadra.

Serie B, un ex Inter ritorna nella sua vecchia squadra

In Serie B c’è stato un grandissimo ritorno. Infatti, l’ex difensore nerazzurro, Andrew Gravillon, ha deciso di ritornare al Pescara dopo la parentesi avuta con l‘Adama Demirspor. Il giocatore torna da un grave infortunio, visto la rottura del legamento crociato.

Il francese, come detto, aveva già giocato al Pescara nella stagione 2018-2019. Ora le visite e la firma sul contratto per poi rimettersi a disposizione della squadra e dell’allenatore per fare cose ancora importanti.

Inter, mercato clamorosamente incompleto

L’Inter, in questa estate, aveva delle esigenze ben chiare presentate da Christian Chivu. Il tecnico, sul mercato, aveva richiesto un difensore centrale giovane, un centrocampista di struttura fisica e recupera palloni ed un giocatore bravo a saltare l’uomo.

Non è arrivato nessuno di questi profili ed, anzi, gli elementi che hanno concluso il loro ciclo in nerazzurro sono stati riconfermati dopo tre anni. Insomma, una grossa responsabilità va data alla dirigenza che non ha avuto nuovamente il coraggio di cambiare.