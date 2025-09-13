Home » L’Inter torna su Manu Konè, assist da 90 milioni: Roma spalle al muro | Via libera ufficiale

13 Settembre 2025 Gianfranco Rotondo
Manu Konè Foto LaPresse, Internews1908.it

L’Inter potrebbe riprendere i contatti per Manu Konè già vicino in quest’ultima sessione di calciomercato

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo l’inizio grandioso con la vittoria per 5-0 sul Torino, è inciampata subito dopo contro l’Udinese, in casa, per 2-1. I gol sono stati segnati da Denzel Dumfries e per i bianconeri dal rigore trasformato da Davis e dal destro a giro di Atta.

La squadra di Christian Chivu ha dimostrato di non essere guarita dallo scorso brutto finale di stagione e di non riuscire a correggere gli errori commessi l’anno scorso, specie con squadre schierate. Anche il mercato è stato molto incompleto e completamente opposto a quelle che erano state le richieste del tecnico nerazzurro.

Oltre a questo, il non aver portato avanti gli addii degli elementi più anziani della rosa e che hanno oramai chiuso il ciclo in nerazzurro già da due stagioni ha rappresentato un grave errore.

Intanto, i nerazzurri, pensano già al prossimo mercato estivo e potrebbe ritornare in auge un nome che piaceva già quest’anno ovvero il centrocampista giallorosso, Manu Konè.

Inter, si ripensa a Konè: c’è l’assist da 90 milioni della Roma

L’Inter torna a pensare a Manu Konè. Il centrocampista giallorosso piaceva già da questa estate, ma potrebbe ritornare in auge per la prossima. La Roma, infatti, deve cercare circa 90 milioni di plusvalenze a causa dei paletti del FFP.

E il francese è uno dei maggiori indiziati a partire. Bisognerà vedere quanto sarà la cifra richiesta dai giallorossi visto che il prezzo potrebbe addirittura aumentare rispetto ai 45 milioni richiesti nell’ultima sessione di mercato. Vedremo se i nerazzurri insisteranno o cambieranno obiettivo.

Giuseppe Marotta Foto LaPresse, Internews1908.it
Inter, un mercato incompleto

L’Inter, nell’ultimo mercato, aveva tre esigenze impellenti. La prima riguardava quella di un difensore centrale forte, poi un centrocampista fisico e di quantità e infine un giocatore bravo a saltare l’uomo.

Non è arrivato nessuno dei tre profili. Sono arrivati giocatori giovani, ma alcuni di loro non erano la priorità per i ruoli da ricoprire. La rivoluzione che era stata annunciata ci sarà, a questo punto, la prossima estate di mercato.