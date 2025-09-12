Milinkovic-Savic gratis in Serie A, addio Arabia Saudita | Colpaccio per lo scudetto

Milinkovic-Savic potrebbe ritornare in Serie A gratuitamente dopo l’esperienza in Arabia Saudita

Il calciomercato si è concluso da poco meno di due settimane. Tanti colpi sono stati messi a segno e tanti, invece, sono stati mancati. Il Napoli è stata sicuramente la squadra che si è rinforzata di più e meglio di tutte le altre. Alla corte di Antonio Conte sono arrivati grandi campioni come Kevin De Bruyne e altri giocatori validi come Hojlund e Lucca.

La Juventus è stata un’altra società che ha fatto un mercato molto interessante soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. In maglia bianconera, infatti, sono arrivati elementi molto validi come Jonathan David, Zhegrova, Openda che daranno un contributo importante per provare a ritornare a lottare per lo scudetto.

Le due milanesi, invece, sono le due incompiute visto che non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate all’inizio, nella loro fase di programmazione del mercato.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci un grandissimo ritorno come quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo potrebbe ritornare gratuitamente nel nostro campionato.

Serie A, potrebbe tornare Milinkovic-Savic: ecco dove

La Serie A potrebbe vedere molto presto il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, con un passato nella Lazio, ha il contratto in scadenza nel 2026 con l’Al-Hilal e, dunque, potrebbe lasciare la squadra a parametro zero in estate.

Su di lui c’è il forte interesse di un club di Serie A come il Milan che vuole rimpolpare la propria mediana con un centrocampista di struttura fisica e capace di spaccare le partite. L’ottimo rapporto con Igli Tare, inoltre, potrebbe facilitare l’affare per i rossoneri.

Milan, mercato incompleto per Allegri

Il Milan, quest’estate, non è riuscito a regalare a Massimiliano Allegri la squadra che il tecnico avrebbe voluto. Quando è arrivato in rossonero le tre richieste principali erano un difensore centrale esperto, un centrocampista di gamba ed un attaccante capace di segnare tanti gol.

Alla fine è arrivato solo il secondo che è stato individuato nel profilo di Adrien Rabiot. Insomma, magari qualcosa si muoverà a gennaio per gli altri due profili, ma di sicuro il tecnico livornese non può essere minimamente soddisfatto.